Bancaribe presenta la Mastercard Debit Jurídica

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Bancaribe pone a disposición de sus clientes la tarjeta Mastercard Debit Jurídica, una solución diseñada para facilitar la operatividad diaria de las pequeñas y medianas empresas, brindando mayor control, seguridad y acceso a medios de pago modernos, tanto a nivel nacional como internacional.

“Nuestra Mastercard Debit Jurídica no solo simplifica la gestión de pagos, sino que impulsa la modernización y competitividad de los negocios, fortaleciendo su capacidad de operar en un mercado cada vez más digital e interconectado.” expresó Rubén Vera, vicepresidente de Productos & Soluciones Innovadoras.

La tarjeta Mastercard Debit Jurídica de Bancaribe se consolida como una herramienta clave para las PYMES que requieren agilidad y eficiencia en sus pagos, permitiendo realizar compras de forma rápida y segura mediante tecnología de pago sin contacto, así como transacciones internacionales.

Uno de los principales atributos de esta solución es la posibilidad de activar y gestionar el uso internacional directamente desde la App Conexión Digital Empresa. A través de esta plataforma digital, las empresas pueden configurar el uso de la tarjeta para operaciones internacionales en puntos de venta, cajeros automáticos e internet, habilitar compras nacionales por internet y activar o desactivar la funcionalidad de pago sin contacto, lo que brinda mayor autonomía y control sobre los movimientos financieros de su negocio.

La Mastercard Debit Jurídica también ofrece límites definidos para consumos internacionales. Las operaciones en cajeros automáticos, compras por internet y pagos en puntos de venta cuentan con un límite de hasta $ 3.000.

Con esta iniciativa, Bancaribe reafirma su propósito de acompañar a las pequeñas y medianas empresas en su proceso de crecimiento, poniendo a su disposición soluciones innovadoras que se adaptan a las nuevas exigencias del entorno empresarial.

Para más información, los interesados pueden ingresar a www.bancaribe.com.ve, comunicarse a través de Mi Contacto Bancaribe 0500-BANCARIBE (2262274) o seguir a la institución en X, Facebook, Instagram y LinkedIn como @Bancaribe.

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