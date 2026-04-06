¡Llegó CrediPuntos a MultiMax! Participa por más de 200 premios mensuales

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¡Gana a lo grande con CrediMax y CrediMax Premium! La multimarca líder de Venezuela, MultiMax, vuelve a sacudir el mercado nacional con una mejora increíble para los usuarios de su membresía VIP: ¡el lanzamiento de su nuevo sistema CrediPuntos! Bajo la visión de su CEO, Nasar Dagga, este nuevo producto llega para ofrecer nuevas posibilidades a los venezolanos, convirtiendo un historial de pagos impecable en la oportunidad de ganar uno de los más de 200 premios mensuales de MultiMax.

Los CrediPuntos son el nuevo sistema de acumulación de puntos para los usuarios afiliados a CrediMax y CrediMax Premium, el cual asigna puntos de forma automática a la cuenta de aquellos usuarios que cancelan sus cuotas a tiempo o realicen un pronto pago. Cada uno de los puntos obtenidos a través de CrediPuntos equivale a un ticket electrónico para participar en los concursos de la multimarca; mientras más cuotas adelantes ¡mayores serán tus probabilidades de ganar!

Entre los premios disponibles en MultiMax a través de los concursos mensuales de CrediPuntos, podrás encontrar: un carro 0 KM, tres motocicletas, cinco viajes todo incluido para dos personas con destino a Margarita, así como una gran variedad de productos para el hogar, desde 10 antenas de Starlink, 10 neveras de última generación, 10 lavadoras, 10 congeladoras, 10 cocinas y muchas sorpresas más

"En MultiMax creemos en el compromiso de nuestra gente. Con CrediPuntos, queremos elevar el estándar del financiamiento en Venezuela, premiando a esos usuarios que día a día trabajan por sus metas y cumplen con su palabra. Pagar a tiempo ya no es solo un deber, es la entrada a ganar un carro 0Km, un viaje inolvidable o crear el hogar de tus sueños con la mejor tecnología", expresó Nasar Ramadan Dagga Mujamad, presidente de MultiMax y CLX Group.

https://www.instagram.com/p/DWrWrRTEYgy/

¡Gana más con CrediPuntos de MultiMax!

El nuevo sistema de CrediPuntos está diseñado para incentivar el Pronto Pago de tus cuotas CrediMax o CrediMax Premium. Si al momento de cancelar tus cuotas, adelantas tus pagos, recibirás una mayor cantidad de CrediPuntos, multiplicando tus posibilidades de ganar uno de los más de 200 increíbles premios mensuales de MultiMax.

En este sentido, el empresario carabobeño Nasar Dagga recordó que cada CrediPunto generado equivale a un cupo adicional dentro de este concurso.

Los usuarios podrán revisar sus CrediPuntos a través de la App PriorityMax, disponible en Google Play y App Store.

Cómo unirse a CrediMax o CrediMax Premium

Unirte a CrediMax o CrediMax Premium es muy fácil. Visita tu sede MultiMax más cercana y solicita en caja afiliarte a la membresía de MultiMax bajo la modalidad CrediMax tradicional, por un costo anual de $20 (a tasa BCV), o a CrediMax Premium, pagando $40. También, puedes adelantar el proceso a través de la App PriorityMax.

Sigue las instrucciones expuestas en la pantalla y, una vez finalizado el proceso podrás acceder a todos los beneficios a tu suscripción.

Cabe mencionar que los privilegios que llegan con la membresía son de uso personal e intransferibles, por lo que solo el usuario puede aprovechar todas las ventajas de CrediMax o CrediMax Premium, explicó el empresario venezolano Nasar Dagga.

¡Las Mejores Marcas en 1 Solo Lugar!

¡El compromiso con Venezuela no se detiene! Con el lanzamiento de CrediPuntos, MultiMax y Nasar Dagga Mujamad elevan el estándar del mercado nacional, ofreciendo no solo la mejor innovación y precios de otro nivel, si no un sistema de financiamiento flexible que ofrece grandes oportunidades de crecimiento a los venezolanos.

Actualmente, MultiMax es la multimarca líder con más tiendas en todo el territorio nacional, teniendo presencia en 22 regiones del país, entre las que se encuentran: Carabobo, Miranda, Aragua, Lara, Zulia, Falcón, Mérida, Táchira, Portuguesa, Apure, Monagas, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Bolívar, Yaracuy, Trujillo, así como la ciudad de Caracas.

Para más información sobre los CrediPuntos y el nuevo concurso mensual de los más de 200 productos de MultiMax, sigue las redes sociales oficiales de la multimarca como @multimax en Instagram. Asimismo, visita el portal web www.multimax.com.ve, donde podrás encontrar la mejor innovación a precios especiales que se actualizan cada semana.

Nota de prensa

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