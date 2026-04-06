Saca el Pecho Fest hizo historia en Semana Santa

En su segundo año consecutivo en la isla de Margarita el Saca el Pecho Fest, organizado por Santa Teresa, La Mega y Miragua, se convirtió en la atracción de los turistas en la isla de Margarita. El escenario insular recibió a artistas internacionales de la talla de Greeicy y Farruko, mientras que talentos como Oscarcito, ADSO y el Dj Marco Allen agregaron el sabor local a más de siete horas diarias de música, baile y buena vibra.

Greeicy encendió el escenario la primera noche del festival, la artista se paseó por los éxitos “Destino”, “A veces a Besos”, “Quiero +”, entre otros, para luego invitar a la tarima a su pareja, Mike Bahía, para cantar juntos las canciones más esperadas de la noche “Amantes” y “Esta Noche”. La colombiana, quien por primera vez visitaba la isla de Margarita, dijo sentirse como en casa y confía en que experiencias como ésta puedan repetirse muchas veces.

La segunda noche del evento estuvo a cargo del ganador del Latin Grammy Awards, Farruko. El puertorriqueño consideró la isla de Margarita como un paraíso y dijo que Venezuela es un país que le encanta. “Tienen una tierra bendecida”, aseguró mientras comenzaban las notas musicales de “Me voy enamorando”. Sus temas íconos “Obsesionado, Passion Whine, Chillax y Pepas”fueron parte del repertorio. Uno de los momentos más épicos de su presentación fue cuando compartió tarima con Greeicy para dar un abrebocas de la colaboración en conjunto que se estrenará en mayo próximo.

El evento también reunió a artistas venezolanos como Oscarcito, quien con sus canciones puso a bailar a toda la audiencia. El talento de Adso con su clásico “Como si nada” figuraron entre los momentos más vibrantes de las dos noches. Gus, Lara Project, Salamales, Martinha y un line-up de Dj´s fueron los encargados de elevar la energía del ambiente que se vivió en el festival.

“Cuando se une la gente con propósito, con principios, los sueños se pueden hacer realidad, los milagros pasan. En Santa Teresa, familia es sinónimo de equipo y el equipo que formamos junto a La Mega y Miragua, fue una demostración de que la excelencia es alcanzable, de que el primer mundo arranca en nuestras mentes, hogares y en equipos de trabajo con mística transformadora. Eso es lo que significa el Saca el Pecho Fest”, aseguró Andrés Chumaceiro director de operaciones de Santa Teresa.

Saca el Pecho Fest

Miragua, el lugar mágico

Desde las 4:00 pm, el Boulevard del centro comercial Miragua se convirtió en el epicentro de la energía costera. Miles de fanáticos se sumaron a la segunda edición del Saca el Pecho Fest para disfrutar atardeceres memorables. Los asistentes disfrutaron de experiencias inmersivas diseñadas por los patrocinantes, gracias a un montaje impecable y un entorno seguro.

El evento contó con el respaldo de aliados estratégicos como la Cruz Roja Venezolana, Grey Goose, Patrón, Monkey Shoulder, TOFF, Grant´s, Jägermeister, Tequila Cazadores, 7up, Pepsi, Minalba Sparkling, Polar