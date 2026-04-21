Yango lanza “MiZona”: Función que permite a conductores elegir dónde operar

Suscríbete a nuestros canales

En línea con su enfoque de desarrollar tecnología que se adapta a las dinámicas reales de las ciudades, Yango Ride, el servicio de movilidad de la compañía global de tecnología Yango Group, anuncia el lanzamiento de MiZona, una nueva funcionalidad diseñada para que los socios conductores tengan mayor control sobre cómo, dónde y cuándo operar dentro de la plataforma.

Disponible desde hoy en Venezuela, MiZona permite a los conductores seleccionar hasta ocho zonas o polígonos dentro de la ciudad desde los cuales desean recibir solicitudes de viaje, incorporando una capa adicional de personalización y eficiencia en su experiencia diaria.

Esta nueva funcionalidad responde a una tendencia creciente en el sector, donde la tecnología busca ofrecer mayor autonomía a los conductores, permitiéndoles tomar decisiones informadas sobre sus rutas, tiempos y operación.

Más control, más claridad, mejores decisiones

Con MiZona, los socios conductores pueden:

Elegir su entorno de operación: definir zonas donde se sientan más cómodos o que conozcan mejor, optimizando su experiencia en cada trayecto.

Ajustar su operación en tiempo real: modificar, agregar o eliminar zonas según la demanda, sus preferencias o las condiciones del día.

Tomar decisiones con mayor contexto: recibir solicitudes en áreas conocidas facilita la identificación de puntos de recogida, mejora la coordinación y reduce la incertidumbre durante el servicio.

Más que una funcionalidad, MiZona se integra a la evolución del modelo operativo de Yango, donde la tecnología no solo conecta usuarios y conductores, sino que también optimiza la forma en que se mueve la ciudad, haciendo el sistema más eficiente y adaptable.

“Con MiZona, seguimos avanzando hacia un modelo donde los conductores tienen mayor control sobre su operación diaria. No se trata solo de recibir solicitudes, sino de contar con herramientas que les permitan tomar decisiones más informadas y trabajar de manera más eficiente en su propio entorno”, señaló María Eugenia Pereda, Country Manager de Yango Venezuela.

Tecnología que entiende la ciudad

El lanzamiento de MiZona refuerza el compromiso de Yango por desarrollar soluciones basadas en datos y conocimiento local, integrando herramientas que mejoran la experiencia tanto de quienes conducen como de quienes utilizan la plataforma.

En un entorno urbano cada vez más dinámico, donde factores como el tráfico, la demanda y la geografía influyen en cada trayecto, este tipo de funcionalidades permite avanzar hacia un modelo más inteligente, flexible y alineado con la realidad de las ciudades.

Con esta implementación, Yango continúa fortaleciendo su ecosistema tecnológico en Venezuela, apostando por soluciones que combinan innovación, eficiencia operativa y una mejor experiencia para todos los actores del servicio.

Nota de prensa

Más contenido útil e interesante en nuestra sección AGENDA EMPRESARIAL