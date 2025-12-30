Chris Hemsworth y Elsa Pataky: 15 años de amor y complicidad en el paraíso

Suscríbete a nuestros canales

Chris Hemsworth y Elsa Pataky han alcanzado un hito poco común en la industria del entretenimiento: 15 años de matrimonio. Convertidos en una de las parejas más estables y queridas de Hollywood, celebraron su aniversario el pasado 26 de diciembre, reafirmando una unión que ha priorizado la familia y la vida sencilla sobre los focos de la fama.

Una Navidad tropical para celebrar

Para conmemorar la fecha, la actriz española de 49 años compartió un emotivo video en Instagram este 28 de diciembre. En las imágenes, se observa a la pareja disfrutando de unas vacaciones en un entorno tropical junto a sus tres hijos y familiares cercanos, como el actor Liam Hemsworth.

Al ritmo de “Carefree Days”, el clip captura la esencia de su relación: atardeceres en la playa, juegos cotidianos y una atmósfera de relajación que refleja la cercanía de su núcleo familiar.

El inicio de un romance "exprés"

La historia de la pareja es un testimonio de que, a veces, el amor no necesita tiempo, sino convicción:

2010: Se conocieron a través de su agente de talentos.

Septiembre 2010: Hicieron su debut oficial en la alfombra roja.

Diciembre 2010: Tan solo tres meses después de oficializar su noviazgo, se casaron en Australia durante las vacaciones de Navidad.

Desde entonces, han formado una familia con tres hijos: India Rose (2012) y los gemelos Tristan y Sasha (2014).

El giro radical: De Los Ángeles a Byron Bay

En 2015, en la cúspide de la carrera de Hemsworth como "Thor", la pareja tomó una decisión crucial: abandonar Los Ángeles. Se mudaron a Australia buscando un entorno más equilibrado.

"El trabajo comenzaba a dominar mi vida. Necesitaba un lugar diferente para criar a mis hijos", explicó el actor en aquel momento, subrayando que su prioridad siempre ha sido el bienestar familiar.

Un agradecimiento público

El apoyo de Pataky ha sido el pilar de la carrera de Hemsworth. Durante la entrega de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2024, el actor le dedicó unas palabras que dieron la vuelta al mundo:

"Nada de lo que hago sería especial sin ti a mi lado. No olvido que pusiste tus propios sueños a un lado para apoyar los míos; estoy eternamente en deuda contigo".

Tras 15 años, la pareja sigue demostrando que, a pesar de las exigencias de sus agendas, el secreto de su éxito reside en el apoyo mutuo y la búsqueda constante de un hogar estable lejos del ruido mediático.

