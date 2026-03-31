Sanciones

Actualizan tarifas de multas por infracciones de conductores en Margarita: montos

Por Robert Lobo
Martes, 31 de marzo de 2026 a las 09:37 am
Actualizan tarifas de multas por infracciones de conductores en Margarita: montos

La Alcaldía del Municipio Maneiro, estado Nueva Esparta, publicó lo que serán los nuevos montos de las multas a conductores que infrinjan las leyes de tránsito en la Isla de Margarita.

Las sanciones mínimas van desde los 10 euros (tasa BCV) por estacionarse en el rayado peatonal, hasta los 50 euros por participar en carreras ilegales.

Motivo y montos de multas

  • Estacionarse en zonas prohibidas, obstaculizar el rayado peatonal, irrespestar semáforos o ir a contra vía: 30 euros
  • Documentación vencida o no tener placas: 10 euros
  • Participar en carreras ilegales de carros en vías públicas: 50 euros

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