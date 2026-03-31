Actualizan tarifas de multas por infracciones de conductores en Margarita: montos

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La Alcaldía del Municipio Maneiro, estado Nueva Esparta, publicó lo que serán los nuevos montos de las multas a conductores que infrinjan las leyes de tránsito en la Isla de Margarita.

Las sanciones mínimas van desde los 10 euros (tasa BCV) por estacionarse en el rayado peatonal, hasta los 50 euros por participar en carreras ilegales.

Motivo y montos de multas

Estacionarse en zonas prohibidas, obstaculizar el rayado peatonal, irrespestar semáforos o ir a contra vía: 30 euros

Documentación vencida o no tener placas: 10 euros

Participar en carreras ilegales de carros en vías públicas: 50 euros

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