Atención veterinaria gratuita en Caracas: cronograma de Misión Nevado para Semana Santa 2026

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Ante el asueto de Semana Santa 2026, Misión Nevado ha confirmado que mantendrá operativos sus servicios de salud para perros y gatos en Caracas.

Si presentas una emergencia con tu animal de compañía o requieres la continuación de algún tratamiento, toma nota de los puntos de atención y horarios disponibles a partir de este Jueves Santo.

Horarios Generales de Atención

Todas las sedes operarán en un bloque único de tiempo de 8:30 am a 2:00 pm.

Las sedes y servicios disponibles son:

1. CVI San Bernardino

Esta sede estará operativa durante todo el asueto con servicios especializados:

Jueves, Viernes y Sábado: Atención de emergencias, urgencias y tratamientos para pacientes con sospecha de patologías de tipo infecto-contagiosas.

Domingo: Continuación de tratamientos generales.

2. CVI Nuevo Circo

Ubicada en el centro de la ciudad, prestará apoyo en los siguientes días:

Jueves, Viernes y Sábado: Atención de emergencias, urgencias y tratamientos generales.

Domingo: Continuación de tratamientos generales.

“Nuestro compromiso con la salud de tu perro o gato, sigue de pie durante el asueto de Semana Santa 2026”, dijo Misión Nevado.