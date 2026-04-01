Atención veterinaria gratuita en Caracas: cronograma de Misión Nevado para Semana Santa 2026

Ante el asueto de Semana Santa 2026, Misión Nevado ha confirmado que mantendrá operativos sus servicios de salud para perros y gatos en Caracas.
Si presentas una emergencia con tu animal de compañía o requieres la continuación de algún tratamiento, toma nota de los puntos de atención y horarios disponibles a partir de este Jueves Santo.
Horarios Generales de Atención
Todas las sedes operarán en un bloque único de tiempo de 8:30 am a 2:00 pm.
Las sedes y servicios disponibles son:
1. CVI San Bernardino
Esta sede estará operativa durante todo el asueto con servicios especializados:
Jueves, Viernes y Sábado: Atención de emergencias, urgencias y tratamientos para pacientes con sospecha de patologías de tipo infecto-contagiosas.
Domingo: Continuación de tratamientos generales.
2. CVI Nuevo Circo
Ubicada en el centro de la ciudad, prestará apoyo en los siguientes días:
Jueves, Viernes y Sábado: Atención de emergencias, urgencias y tratamientos generales.
Domingo: Continuación de tratamientos generales.
“Nuestro compromiso con la salud de tu perro o gato, sigue de pie durante el asueto de Semana Santa 2026”, dijo Misión Nevado.