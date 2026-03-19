En Venezuela es "bien visto" ser emprendedor: resultados del estudio GEM 2025 de IESA y UCAB

Suscríbete a nuestros canales

El panorama del emprendimiento en Venezuela se distingue por una serie de características que lo hacen único, y, ante los ojos de muchos, respetable. El apoyo hace que los emprendedoras cuenten con una base para crear sus negocios.

Esto lo reflejan los resultados del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Venezuela 2025 entre el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Según estudios realizados desde 2001, la carrera de emprendimiento en Venezuela es vista con gran favorabilidad, equiparándose en deseabilidad a una carrera profesional tradicional.

Esta percepción positiva es un pilar fundamental que impulsa a los individuos a iniciar sus propios proyectos.

La gente ve bien el emprendimiento

Aramis Rodríguez, profesor e investigador de la IESA y la UCAB, indicó que, a diferencia de contextos donde se desanima a emprender, en Venezuela se felicita y se apoya a quienes deciden hacerlo, lo que "exalta y ayuda energéticamente a las personas, al emprendedor".

Por su parte, el también educador, Edwin Ojeada, compartió que esa red de apoyo se puede manifestar de muchas maneras. "Pueden ser compras, dar like o invitar a a un evento para que el emprendimiento crezca", comentó a 2001.

Además de la comparación social, el estudio destaca el concepto del "costo asumible". En el contexto venezolano, este costo es bajo. Esto significa que el temor al fracaso y a ser "rayado ante la sociedad" es mínimo.

El fracaso es percibido como algo normal, lo que reduce la barrera psicológica para emprender.

De igual manera, el estudio revela que un porcentaje significativo de la población venezolana, más del 70%, cree tener las habilidades necesarias para emprender. Esta autoconfianza, combinada con una sólida red de apoyo familiar y de amigos, refuerza aún más el ecosistema emprendedor en el país.

La mayoría de venezolanos son multiempleo

Demetrio Marotta, economista y docente de la UCAB, también representante del IESA, señala que el estudio destaca que una gran mayoría de los emprendimientos en el país están motivados por la subsistencia.

Según los hallazgos, aproximadamente el 88%, o casi el 90%, de los emprendedores venezolanos indican que su principal motivación para iniciar un negocio es la necesidad de querer generar más ingresos.

Tras analizar las características y el perfil de los emprendedores en Venezuela, una de las recomendaciones clave es la articulación de intenciones entre diversos sectores. Para apoyar el sector del emprendimiento, es fundamental que el sector privado, el sector bancario, el sector académico y el sector público trabajen de manera conjunta.

Marotta enfatiza la importancia de una mesa de diálogo donde estos cuatro actores busquen recomendaciones sobre políticas públicas. Subraya que la participación de todos es crucial, ya que el marco regulatorio y las políticas públicas son esenciales para favorecer este importante sector del emprendimiento en Venezuela.

Cifras del GEM 2025

La muestra del estudio fue de 1.888 adultos.