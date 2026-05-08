Expo Belleza y Bienestar Farmatodo 2026: una edición inmersiva y con productos exclusivos

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La terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) es el epicentro de la feria de Farmatodo. Durante tres días se realizará esta cuarta edición de la Expo Bienestar y Salud 2026, donde los asistentes se adentrarán al mundo de esta gran cadena nacional y las más importantes empresas del ramo.

Con más de 80 expositores y en una carpa de 2.400 metros (una extensión 30% más grande que la anterior), Farmatodo ofrece a su público un catálogo amplio de productos de belleza, salud y más.

¿Qué trae la Expo Bienestar y Salud 2026 de Farmatodo?

Ana Marina Ascanio, gerente de Asuntos Corporativos de Farmatodo, comentó que ya se encuentran disponibles 11 nuevos productos de la marca, en una oferta totalmente exclusiva para la expo. La venta oficial de los artículos está programada para el próximo mes.

"Creo que la experiencia de este año es mucho más inmersiva y futurista", agregó la representante de la cadena, que ya cuenta con más de 200 tiendas en toda Venezuela, más de 130 en Colombia y otras 32 en Argentina.

Más allá de las marcas invitadas, el público tendrá acceso a charlas, masterclass y diversas experiencias en cada uno de los puntos.

Otra de las innovaciones de este año son los puntos de autopago y el "pasaporte de Farmatodo".

Todos los asistentes recibirán una libreta, tamaño pasaporte, en el cual se llevará un registro de las compras. Cada producto solicitado viene con un sticker, de forma tal que las calcomanías se peguen en ese cuaderno.

El usuario sólo debe dirigirse a una de las múltiples cajas de autopago y escanear el sello. Luego de cancelar el pedido, regresa al stand y recibe su producto.

¿Cómo se puede acceder a la feria?

Esta edición se lleva a cabo en un nuevo espacio del CCCT. Este viernes, el público pudo acceder desde la 1 pm hasta las 9 pm, mientras que el sábado el horario cambia a 10 am hasta las 9 pm.

Para el domingo, Día de la Madre, el horario especial es desde las 10 am hasta las 5 pm.

El costo de la entrada es de $ 4,99 dólares. Menores de 14 años y mayores 65 años no pagan entrada. Además, aquellos que realicen una compra de 15 dólares participan por un vehículo 0 kilómetros, el cual será rifado este domingo 10 de mayo.

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