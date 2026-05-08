Teleférico Mukumbarí reactiva sus operaciones este 8 de mayo: actividades especiales

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El Sistema de Teleféricos Mukumbarí en el estado Mérida reactiva su servicio comercial a partir de este viernes 8 de mayo.

La noticia surge luego de que el equipo técnico completara de forma exitosa las dos etapas del plan de mantenimiento previstas para la primera mitad del año 2026.

La ministra para el Turismo, Daniella Cabello, confirmó que el atractivo turístico más importante de la región se encuentra listo para recibir al público.

Trabajos realizados en la estructura

El proyecto de mantenimiento contó con la participación de un grupo especializado de trabajadores de la empresa estatal Ventel. Durante la segunda fase, el personal ejecutó tareas de gran complejidad técnica en los cuatro tramos que integran el recorrido.

Entre las acciones más importantes destaca el cambio del cable principal que mueve las cabinas en el trayecto desde la estación Barinitas hasta La Montaña. Esta labor tomó un total de 23 días para garantizar que el sistema funcione bajo los estándares de seguridad necesarios.

Pruebas de seguridad y funcionamiento

Además del cambio del cable, el equipo instaló nuevos sistemas de sujeción y realizó ajustes en la maquinaria. Antes de la apertura oficial, se efectuaron diversas pruebas de control para verificar que cada componente responda de manera correcta.

Con estas mejoras, el teleférico ofrece una experiencia confiable para los visitantes nacionales y extranjeros.

Invitación para el Día de las Madres

La ministra Cabello aprovechó el anuncio para extender una invitación especial a todas las familias venezolanas. El objetivo es que los ciudadanos aprovechen la celebración del Día de las Madres en las montañas de Mérida.

Según declaraciones de Cabello, el sistema de teleféricos más alto del mundo se reporta en condiciones óptimas para el disfrute de la naturaleza y el clima andino durante este fin de semana festivo.

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