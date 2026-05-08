IVSS anuncia jornada de captación para cirugía ambulatoria este 9 de mayo: sepa dónde

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El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) anunció una jornada de captación para cirugías ambulatorias que se realizará el sábado 9 de mayo en la Clínica Popular Lebrun Dr. Jesús Yerena, en Caracas.

El objetivo principal de esta jornada es evaluar a pacientes con patologías comunes que pueden tratarse mediante procedimientos quirúrgicos de corta duración, permitiendo su recuperación en casa sin necesidad de hospitalización prolongada.

Evaluación de pacientes con patologías frecuentes

Durante la jornada médica, los especialistas del IVSS revisarán casos de personas con condiciones específicas que requieren intervención quirúrgica, principalmente aquellas que pueden resolverse de forma ambulatoria. Entre las principales afecciones que serán atendidas se encuentran:

Lipomas (tumores benignos de grasa)

Hernias inguinales

Hernias umbilicales

Hernias epigástricas

Fecha, horario y lugar de la jornada

La actividad se llevará a cabo en la Clínica Popular Lebrun, ubicada en Caracas, desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. Las autoridades sanitarias recomendaron a los pacientes asistir dentro del horario establecido para facilitar el proceso de atención y valoración médica.

Requisitos para la consulta médica

El IVSS solicitó a los interesados presentarse con documentación médica previa, en caso de contar con ella, para agilizar la evaluación durante la jornada. Los requisitos principales incluyen:

Ecografías recientes (si están disponibles)

Resultados de exámenes de laboratorio

Documentación médica previa relacionada con el diagnóstico

Asistencia puntual a la consulta de valoración

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