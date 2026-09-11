Marcha hacia Miraflores hoy 11 de septiembre: fuerte despliegue policial y militar en el centro de Caracas

Organismos de seguridad del Estado mantienen un fuerte despliegue policial y militar en las inmediaciones del Palacio de Miraflores durante la mañana de este viernes 11 de septiembre.

La movilización de los efectivos responde a la convocatoria de una marcha pacífica encabezada por familiares de personas detenidas por motivos políticos, organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores de la sociedad civil.

La manifestación fijó su punto de concentración a partir de las 10:00 a. m. en la Plaza O'Leary, situada al final de la avenida San Martín en El Silencio, desde donde los participantes prevén iniciar una caminata con destino a la sede del Ejecutivo nacional.

Cierre de la "Ruta de las Respuestas Pendientes"

Esta movilización representa el punto final de una serie de acciones de protesta que el grupo de familiares y activistas comenzó el pasado 7 de septiembre bajo el nombre de "Ruta de las Respuestas Pendientes".

El objetivo central de la jornada radica en exigir la liberación inmediata de la totalidad de los detenidos por razones políticas en el país.

Representantes de la ONG Alianza por la Libertad instaron a la ciudadanía y a los allegados de los privados de libertad a sumarse de manera masiva a la caminata para unificar el reclamo.

Se mantiene la expectativa sobre el desarrollo de la movilización y el acceso de los manifestantes al perímetro del palacio presidencial ante el cordón de seguridad instalado en el centro de la capital.

Frente a las interrupciones del tránsito vehicular en el casco central de Caracas, los conductores pueden tomar las siguientes rutas para evitar el congestionamiento:

Autopista Gran Cacique Guaicaipuro: Permite conectar el este y el oeste de la capital sin ingresar a las avenidas internas del centro.

Avenida Boyacá (Cota Mil): alternativa vial para los desplazamientos a lo largo del norte de la ciudad.

Avenida Lecuna y avenida Bolívar: opciones habilitadas según la fluidez del paso vehicular en el sector este del centro capitalino.

La noticia sigue en desarrollo...

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube