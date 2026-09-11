La nueva materia obligatoria para futuros ingenieros y arquitectos: Francisco Garcés ofrece detalles

Como parte de las medidas tomadas por los devastadores daños del doblete sísmico, el ministro de Transporte y presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, Francisco Garcés, confirmó que se añadirá una nueva materia al pensum universitario.

Durante una entrevista con Venezolana de Televisión (VTV), Garcés explicó que la asignatura sismorresistente en carreras de ingeniería impulsará a los alumnos y docentes a realizar investigaciones directamente en los edificios de distintas regiones.

De esta forma, las autoridades buscan mejorar la calidad de las obras y optimizar la práctica profesional ante eventuales temblores.

Trabajo de campo en Caracas y La Guaira

El funcionario realizó una invitación abierta a las instituciones de educación superior para sumarse a este proyecto de evaluación técnica. En este sentido, la comisión solicitó el traslado de los jóvenes hacia zonas de Caracas y el estado La Guaira para inspeccionar las estructuras existentes.

"Nosotros estamos haciendo un llamado a todas las universidades nacionales que vengan a trabajar con nosotros", afirmó Francisco Garcés sobre el trabajo conjunto en estas localidades.

Aprendizaje del terremoto de Cariaco

La autoridad de transporte recordó la experiencia vivida en el terremoto de Cariaco del año 1997. Explicó que durante su etapa universitaria acudió a esa zona con sus compañeros para revisar los daños.

“Y es importante que todos los profesionales, todos los ingenieros, todos los arquitectos profundicen y estudien lo sucedido, qué estuvo bien hecho, qué no se hizo del todo bien, para que esto redunde en un aumento de la calidad y de un correcto ejercicio de la ingeniería", enfatizó el especialista.

Asimismo, Francisco Garcés convocó a ingenieros civiles, empresas de cálculo estructural y estudiantes del último año de arquitectura a inscribirse en un portal web oficial para capacitarse y certificarse. Los seleccionados formarán equipos de trabajo con especialistas en la inspección, reparación y reforzamiento de las edificaciones afectadas por los sismos del pasado 24 de junio.

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