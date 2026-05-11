¿Quieres ser influencer? La innovadora propuesta de VYBE para proyectar a creadores venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

En una era donde las redes sociales y el consumo de video rápido dictan la pauta del entretenimiento, el mercado digital venezolano le da la bienvenida a VYBE.

Se trata de la primera plataforma en Venezuela diseñada exclusivamente para apoyar, potenciar y visibilizar a la nueva generación de influencers, tiktokers y creadores de contenido digital.

Con una comunidad sólida que ya supera los 400 mil seguidores en su cuenta oficial de TikTok, VYBE irrumpe en la escena nacional como un espacio interactivo de rápido crecimiento, cuyo propósito es conectar al talento emergente con audiencias masivas dentro y fuera del país, revela una NDP.

Entretenimiento, batallas en vivo y contenido viral

VYBE no es solo una vitrina de exposición; su modelo de interacción se basa en la creación de dinámicas de alto impacto que mantienen a las audiencias enganchadas.

Entre sus principales formatos de contenido destacan:

Batallas de TikTokers: Enfrentamientos en tiempo real donde la comunidad decide quién domina la escena.

Competencias entre influencers: Retos creativos diseñados para medir la destreza y el ingenio de las figuras digitales.

Entrevistas exclusivas y tendencias: Cobertura de las noticias internacionales más comentadas del momento y análisis del pulso de la cultura digital global.

¿Cuáles son los objetivos de VYBE?

Detrás de la plataforma hay un equipo enfocado en estructurar la industria del entretenimiento digital en el país bajo cinco premisas fundamentales:

Impulsar el talento juvenil venezolano: Brindar herramientas de proyección a jóvenes que buscan profesionalizar su pasión.

Apoyar a creadores emergentes: Servir de trampolín para cuentas pequeñas con gran potencial de crecimiento.

Difundir tendencias virales: Mantener al público al día con lo que es tendencia minuto a minuto.

Crear experiencias interactivas: Fomentar la participación activa de los usuarios a través de dinámicas digitales.

Fusión de formatos: Reunir noticias, entretenimiento y redes sociales en un ecosistema unificado.

“Queremos ser una plataforma que inspire, apoye y dé visibilidad a la nueva generación de creadores digitales”, destaca el equipo fundador de VYBE tras el exitoso lanzamiento.

Visita nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube