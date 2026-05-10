¿Cómo y hasta cuándo será el plan de racionamiento de energía en Carabobo? Esto dijo el gobernador Lacava

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El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, reveló este fin de semana cómo y hasta cuándo se estima que se apliquen los cortes y racionamientos de energía eléctrica en el estado.

Durante una rueda de prensa, Lacava indicó cuánto dura la administración de carga por circuito, junto al jefe de Corpoelec Carabobo, Rudy González.

Cortes de energía eléctrica en Carabobo

De acuerdo con las declaraciones de Lacava, el plan de administración de carga será de al menos 5 horas por circuito. Asimismo, explicó que esperan poder estabilizar el sistema eléctrico en la región central del país con la entrada de 750 megavatios, lo que permitiría terminar con los cortes y racionamientos de energía.

En este sentido, explica Lacava que este plan de administración de carga de 5 horas por circuito se va a extender hasta el mes de agosto por alta demanda y condiciones climáticas.

Adicionalmente, indicó el gobernador que para el mes de agosto "deberían entrar en el centro del país, y específicamente en Carabobo, por la Generación Termoeléctrica Planta Centro y Pedro Camejo que deberían entrar aproximadamente 750 megavatios, que eso va a estabilizar el sistema hidroeléctrico regional en el centro".

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