Eventos gratuitos en Caracas para el día de las madres: 9 y 10 de mayo

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Para este fin de semana, Caracas se llena de actividades para todos los gustos. Si estás buscando cómo celebrar a mamá aquí tienes una guía para que te planifiques

Bienestar, Salud y Espiritualidad

Si mamá necesita un momento de relax y conexión:

Sambil La Candelaria: Evento "Madres Imparables" con Yoga, meditación, charlas y servicios médicos gratuitos .

Centro Traki La Boyera (Viva Fest India): Bazar, yoga y meditación durante todo el fin de semana.

Manzanares Plaza: Clases de yoga con perros (Sábado 9, 11:30 am). ¡Ideal si mamá ama a sus peludos!

Chuao: Actividad de "Cacao + Nutrición" (Sábado 9).

Cultura, Museos y Conversatorios

Para las madres que disfrutan del arte y la historia:

Hacienda Ibarra: Espectáculo "Raíz y Vuelo: Un joropo en el tiempo" (Sábado 9 y domingo 10, 5:00 pm).

Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón: Conversatorio sobre la creación y trascendencia de Reverón (Sábado 9).

Centro Cultural de Arte Moderno (La Castellana): "Tecnósfera en equilibrio", una activación de Estética Relacional (Sábado 9, 3:00 pm).

Metro de Caracas: Recorrido temático "Una joya del diseño brutalista" (Domingo 10).

Desfile Museo Vivo: "El Arte que se habita" (Sábado 9, 5:00 pm).

Música, Baile y Movida Urbana

Para las mamás más activas y fiesteras:

Plaza Alfredo Sadel (Las Mercedes): "Dj Land" con los mejores DJs de Venezuela (Viernes 8 y sábado 9).

Plaza de la Juventud: Celebración del Día Nacional de la Salsa Casino (Sábado 9, 5:00 pm).

C.C. Cipriano Castro (Quinta Crespo): Bailoterapia en el piso 4 (Sábado 9, 1:00 pm).

Mercaditos, Bazares y Entretenimiento Familiar

Plaza Las Morochas (Altamira): "El Hallazgo Edición Día de la Madre". Ropa, tarot y artistas (Sábado 9, de 1:00 pm a 9:00 pm).

C.C. Líder: Cine bajo las estrellas en la Terraza del Nivel Feria (Domingo 10, 6:00 pm).

Librería Alejandría: Cuentos para imaginar y crear, especial Día de las Madres (Sábado 9, 3:00 pm).

Plaza Central (Nivel 2): Competencia de gateo para los más pequeñitos (Sábado 9, 3:00 pm).

Expo Feria de Arte: (Sábado 9 desde las 10:00 am).

Deporte y Aire Libre

Rodada Nacional "Respeto al Ciclista": Concentración en la Trocha de Casarapa (Sábado 9, 7:30 am).

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