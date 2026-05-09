Eventos gratuitos en Caracas para el día de las madres: 9 y 10 de mayo

Para este fin de semana, Caracas se llena de actividades para todos los gustos. Si estás buscando cómo celebrar a mamá aquí tienes una guía para que te planifiques
Bienestar, Salud y Espiritualidad
Si mamá necesita un momento de relax y conexión:
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Sambil La Candelaria: Evento "Madres Imparables" con Yoga, meditación, charlas y servicios médicos gratuitos.
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Centro Traki La Boyera (Viva Fest India): Bazar, yoga y meditación durante todo el fin de semana.
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Manzanares Plaza: Clases de yoga con perros (Sábado 9, 11:30 am). ¡Ideal si mamá ama a sus peludos!
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Chuao: Actividad de "Cacao + Nutrición" (Sábado 9).
Cultura, Museos y Conversatorios
Para las madres que disfrutan del arte y la historia:
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Hacienda Ibarra: Espectáculo "Raíz y Vuelo: Un joropo en el tiempo" (Sábado 9 y domingo 10, 5:00 pm).
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Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón: Conversatorio sobre la creación y trascendencia de Reverón (Sábado 9).
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Centro Cultural de Arte Moderno (La Castellana): "Tecnósfera en equilibrio", una activación de Estética Relacional (Sábado 9, 3:00 pm).
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Metro de Caracas: Recorrido temático "Una joya del diseño brutalista" (Domingo 10).
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Desfile Museo Vivo: "El Arte que se habita" (Sábado 9, 5:00 pm).
Música, Baile y Movida Urbana
Para las mamás más activas y fiesteras:
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Plaza Alfredo Sadel (Las Mercedes): "Dj Land" con los mejores DJs de Venezuela (Viernes 8 y sábado 9).
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Plaza de la Juventud: Celebración del Día Nacional de la Salsa Casino (Sábado 9, 5:00 pm).
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C.C. Cipriano Castro (Quinta Crespo): Bailoterapia en el piso 4 (Sábado 9, 1:00 pm).
Mercaditos, Bazares y Entretenimiento Familiar
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Plaza Las Morochas (Altamira): "El Hallazgo Edición Día de la Madre". Ropa, tarot y artistas (Sábado 9, de 1:00 pm a 9:00 pm).
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C.C. Líder: Cine bajo las estrellas en la Terraza del Nivel Feria (Domingo 10, 6:00 pm).
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Librería Alejandría: Cuentos para imaginar y crear, especial Día de las Madres (Sábado 9, 3:00 pm).
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Plaza Central (Nivel 2): Competencia de gateo para los más pequeñitos (Sábado 9, 3:00 pm).
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Expo Feria de Arte: (Sábado 9 desde las 10:00 am).
Deporte y Aire Libre
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Rodada Nacional "Respeto al Ciclista": Concentración en la Trocha de Casarapa (Sábado 9, 7:30 am).
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