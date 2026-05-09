Alcaldía sensibiliza a los hatillanos sobre el acoso escolar

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Con el fin de crear conciencia ante lo que es el acoso escolar, la Alcaldía de El Hatillo lleva a cabo una serie de programas y jornadas especiales para crear conciencia y educar ante este flagelo.

Fernando Melena, alcalde de la región mirandina, expresó en el marco del Día Internacional Contra el Acoso Escolar, que han beneficiado a más de 500 hatillanos, al buscar en las escuales muncipales una transformación para tener entornos más seguros.

El mandatario municipal resaltó que actualmente utilizan herramientas para identificar y mitigar el flagelo del acoso escolar. A través del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CMDNNAH), han convertido la lucha contra el acoso en una política pública estratégica. Objetivo que se logra a través de programas que tienen como premisa de que la educación y la corresponsabilidad son las mejores herramientas en contra de la violencia.

“En El Hatillo, nuestra prioridad es que las instituciones educativas sean territorios de sana convivencia. Estamos yendo a la raíz del problema con formación técnica y humana para que nuestros niños, niñas y adolescentes crezcan en un entorno de respeto y buen trato. Esto lo hemos logrado con una estrategia que contempla un Sistema Permanente de Monitoreo y Convivencia, dentro del cual están diseñadas charlas para estudiantes, padres, representantes y docentes de todas las instituciones educativas del municipio, con las cuales hemos impactado positivamente a más de 500 miembros de la comunidad hatillana”, destacó el alcalde, Fernando Melena.

En los priermos meses del 2026 han llevado a cabo 42 jornadas de formación y sensibilización diseñadas bajo un esquema de abordaje integral, involucrando a todos los actores clave en el desarrollo de los menores:

• Estudiantes: 517 niños y niñas participaron en dinámicas interactivas para aprender a identificar el ciclo de la violencia y comprender su Derecho al Buen Trato, prevención de violencia, derechos y deberes.

• Adolescentes: 171 adolescentes recibieron orientación sobre Responsabilidad Penal, analizando las consecuencias legales del ciberacoso y el manejo de redes sociales.

• Padres y docentes: Se capacitó a 157 representantes mediante la “Escuela para Padres” y a 57 profesionales de la educación en gestión de conflictos y doctrina de protección integral.

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