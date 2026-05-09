Bullying

Alcaldía sensibiliza a los hatillanos sobre el acoso escolar

Más de 500 niños hatillanos participan en jornadas especiales para tratar de identificar el ciclo de la violencia

Por 2001online
Viernes, 08 de mayo de 2026 a las 08:11 pm
Alcaldía sensibiliza a los hatillanos sobre el acoso escolar

Con el fin de crear conciencia ante lo que es el acoso escolar, la Alcaldía de El Hatillo lleva a cabo una serie de programas y jornadas especiales para crear conciencia y educar ante este flagelo.

Fernando Melena, alcalde de la región mirandina, expresó en el marco del Día Internacional Contra el Acoso Escolar, que han beneficiado a más de 500 hatillanos, al buscar en las escuales muncipales una transformación para tener entornos más seguros.

El mandatario municipal resaltó que actualmente utilizan herramientas para identificar y mitigar el flagelo del acoso escolar. A través del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CMDNNAH), han convertido la lucha contra el acoso en una política pública estratégica. Objetivo que se logra a través de programas que tienen como premisa de que la educación y la corresponsabilidad son las mejores herramientas en contra de la violencia.

“En El Hatillo, nuestra prioridad es que las instituciones educativas sean territorios de sana convivencia. Estamos yendo a la raíz del problema con formación técnica y humana para que nuestros niños, niñas y adolescentes crezcan en un entorno de respeto y buen trato. Esto lo hemos logrado con una estrategia que contempla un Sistema  Permanente de Monitoreo y Convivencia, dentro del cual están diseñadas charlas para estudiantes, padres, representantes y docentes de todas las instituciones educativas del municipio, con las cuales hemos impactado positivamente a más de 500 miembros de la comunidad hatillana”, destacó el alcalde, Fernando Melena. 

En los priermos meses del 2026 han llevado a cabo 42 jornadas de formación y sensibilización diseñadas bajo un esquema de abordaje integral, involucrando a todos los actores clave en el desarrollo de los menores: 
•    Estudiantes: 517 niños y niñas participaron en dinámicas interactivas para aprender a identificar el ciclo de la violencia y comprender su Derecho al Buen Trato, prevención de violencia, derechos y deberes. 
•    Adolescentes: 171 adolescentes recibieron orientación sobre Responsabilidad Penal, analizando las consecuencias legales del ciberacoso y el manejo de redes sociales.
•    Padres y docentes: Se capacitó a 157 representantes mediante la “Escuela para Padres” y a 57 profesionales de la educación en gestión de conflictos y doctrina de protección integral.

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