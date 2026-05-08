Día de las Madres: conozca los regalos más comprados

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El Día de las Madres en Venezuela se celebra el segundo domingo del mes de mayo. Para conmemorar a las mujeres que traen vida al mundo, los hijos siempre buscan un obsequio para entregarlo a sus mamás. Así recordarles lo agradecidos que están por el digno hecho de haberlos criado.

El equipo de 2001 hizo un recorrido por distintas tiendas preguntando cuáles son los productos que más se están llevando en esta ocasión especial.

En Apolo Shoes lo más comprado es el calzado destinado al confort, como las sandalias y los zapatos bajos; según cuentan, esto es sobre todo destinado a madres un poco mayores.

FOTO: DAVID URDANETA

En la tienda comentan que los productos tienen un descuento especial por el Día de las Madres para que los hijos le lleven algo a sus mamás. Además, que por motivo de esta festividad la clientela ha estado muy movida.

El recorrido continuó por la tienda Salomé Makeup. Aquí, el maquillaje compacto es la mejor opción al igual que el rubor, las planchas para el cabello, secadores y carteras, los cuales son lo más vendido en esta conmemoración a la madre.

Igualmente, comparten el dato que desde el día martes hasta el día viernes 08 de mayo la venta de los productos estuvo movida.

Por otro lado, también se visitó la tienda de bisutería DIY Jewelry, donde explican que para estas fechas lo más destacado de sus vitrinas son los collares, pulseras y argollas que van en conjunto para madre e hija. Los cuales se encuentran en descuento debido a la festividad.

En el local mencionaron que desde hace dos semanas la concurrencia de los consumidores y las ventas han aumentado.

Otro de los negocios consultados por el Día de la Madre fue Perfumes Factory la cual menciona que las ventas han estado un poco bajas por estas fechas, pero que esperan incrementen con el acercamiento del domingo.

Igualmente, sus perfumes de mujer más vendidos en los últimos días son el “Miu Miu” y el “Paris Hilton Classic”. A su vez, mantienen promociones en las que, comprando un perfume, el otro queda a mitad de precio.

FOTO: DAVID URDANETA

En el mismo orden de ideas, en Radical han implementado promociones consiguiendo que las ventas aumenten, especialmente en su mercancía nueva.

Las carteras y los monederos de sus vitrinas son lo que más han logrado comercializar, aunque igualmente esperan que para los días más próximos a la conmemoración las ventas suban.

Adicionalmente, desde la semana pasada tienen una oferta activa especial para este día en carteras.

FOTO: DAVID URDANETA

El traslado del equipo terminó en la tienda de pantalones Cash, donde anunciaron que sus pantalones de alta calidad llamados “Pop Sugar”, los cuales tienen un precio de $ 20, son los más vendidos para el momento, logrando un estimado de despachar 30 pantalones en esta semana.

Pese a que señalaron que no están manejando descuentos especiales por el Día de la Madre, dieron a entender que hoy iban a hacer inventario para sacar una oferta.

FOTO: DAVID URDANETA

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