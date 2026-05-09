En imágenes: avanza plan de rehabilitación integral en la avenida Baralt

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La Alcaldía de Caracas, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y Servicios, ejecuta actualmente un plan de recuperación integral en la avenida Baralt. Las labores de mantenimiento y restauración buscan optimizar una de las arterias viales más transitadas y emblemáticas del centro de la capital.

Hasta el momento, los equipos de trabajo han intervenido dos kilómetros de vía. Los esfuerzos se han centrado en la demarcación de los carriles y la instalación de dispositivos reflectivos, conocidos como "ojos de gato", para mejorar la seguridad de los conductores durante la noche.

Se han realizado jornadas de recolección de desechos sólidos y la restauración de diversos murales que bordean la avenida, con el fin de mejorar el aspecto visual del corredor vial.

Trabajo conjunto con el Poder Popular

La alcaldesa de municipio Libertador, Carmen Meléndez, supervisó los avances y destacó la integración de distintos niveles de gestión y la participación ciudadana en las labores de mantenimiento, informó Ciudad Ccs.

“La avenida Baralt se transforma aceleradamente, gracias al trabajo conjunto entre el Poder Popular organizado, el Ministerio de Obras Públicas y la Alcaldía de Caracas, bajo los lineamientos de nuestra presidenta, Delcy Rodríguez”, informó la funcionaria.

Proyectos a corto plazo: Nuevas paradas de transporte

La planificación de la obra contempla una fase de modernización del mobiliario urbano. Según los detalles técnicos suministrados por el despacho municipal, próximamente se iniciará la construcción de ocho paradas de transporte público.

“Los trabajos en esta vía tan importante e histórica de nuestra ciudad… Hacemos un gran equipo, y así Caracas no se detiene”, declaró la alcaldesa.

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