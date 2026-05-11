Unicef e Hidroven culminan rehabilitación de planta potabilizadora: 30 mil familias beneficiadas

La alianza de Unicef e Hidroven ha dado resultados satisfactorios logrando que la planta potabilizadora "La Defensa" en el estado Apure se haya rehabilitado.
En las labores se lograron recuperar cinco áreas fundamentales del sistema que no se encontraban aptas.
Asimismo, se aumentó la potabilización de 200 litros por segundo en el caudal.
La planta ubicada en San Fernando beneficiará a más de 30.000 familias, donde tendrán mejores condiciones para el servicio hídrico.
