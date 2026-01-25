Reset Gallery estrena "Réflex: un diálogo sensorial sobre la memoria y el tiempo

Suscríbete a nuestros canales

Reset Gallery abre sus puertas al ciclo expositivo de 2026 con el estreno de "Réflex", una propuesta colectiva que busca activar la memoria a través de cuatro lenguajes plásticos únicos.

La exhibición, que se inaugura este domingo 25 de enero a las 11:00 am, invita al público a un ejercicio de introspección donde el pasado se materializa en pintura e instalación.

Bajo la mirada de Gabriel Guevara Jurado, Réflex presenta obras estéticamente potentes, y establece un puente entre lo que fue y lo que persiste.

"Volver la mirada sobre la experiencia, someterla a prueba en la materia y proponer al espectador un tiempo de suspensión", según Guevara sobre la muestra.

Cuatro visiones

La exposición se despliega a través de los universos particulares de cuatro figuras fundamentales del arte contemporáneo:

Gregorio Boscán, el artista impregna la sala con abstracciones que actúan como registros sísmicos del ser. Utilizan hilos de pintura sobre fondos negros para narrar flujos de energía y denunciar la contaminación.

Annette Turrillo, utiliza la mancha negra como una entidad autónoma, ofreciendo una experiencia de serenidad y ritmo vertical que conecta con la genealogía de la abstracción matérica.

Beatriz Sánchez, Construye una "memoria afectiva" a través del collage y la superposición. Integrando papeles estampados, residuos textiles y tramas decorativas, en un repositorio de experiencias sensoriales.

Jorge Stever (1940-2019): El germano-venezolano está presente con su instalación The Dining Suite.

La obra funciona como un anclaje arqueológico que congela el tiempo. En palabras del curador, la pieza materializa el concepto de "reflejo" como el eco persistente de lo que ya no está.

Réflex se constituye como un dispositivo crítico donde el espectador no es un ente pasivo.

Entre presencias y ausencias, la muestra activa la memoria para que el público se interrogue sobre su propia manera de recordar y habitar el pasado.

