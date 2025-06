Sancionan a peatones por no usar el rayado en La Hoyada: hicieron trabajo comunitario

Suscríbete a nuestros canales

No usar las pasarelas dispuestas en las avenidas y calles es un mal hábito por parte de los transeúntes, poniendo en riesgo no solo su integridad física, sino también la de los motorizados. Aunque, como no decirlo, los conductores en ocasiones tampoco respetan el rayado.

Al respecto, autoridades de los Altos Mirandinos han emprendido una campaña de concientización sobre el uso correcto de las pasarelas, con la que buscan reducir el número de arrollamientos que afecta principalmente a los adultos mayores.

Este 04 de junio, unas 15 personas fueron sorprendidas cuando intentaban cruzar la avenida La Hoyada, a la altura del centro comercial y el kilómetro 25 de la carretera Panamericana, cerca de Farmatodo sin utilizar la pasarela.

El director de Vialidad y Transporte Pablo Reyes, informó a Avance que la mayoría de infractores alegaron que no transitaban por las estructuras porque iban apurados, “les dolía las rodillas o necesitaban ir al baño”.

Sancionados realizaron trabajos comunitarios

Reyes, señaló que algunos de los sancionados tomaron con receptividad la iniciativa, mientras otros expresaron su molestia cuando los obligaron a mostrar unas chupetas (avisos) en los que se leían avisos relaciones con el uso correcto de las personas. "Tuvieron que estar allí entre 15 y 20 minutos también escuchando una charla”.

La campaña continuará este jueves 5-J en la Bicentenario, cerca al Hospital Victorino Santaella y la Comandancia de Polimiranda y el viernes 6-J volverán a La Hoyada y la redoma de La Matica.

