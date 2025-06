UFC 317: Por dónde y a qué hora ver el combate entre Ilia Topuria y Charles Oliveira

Suscríbete a nuestros canales

La expectativa crece en el T-Mobile Arena. Este sábado 28 de junio, los fanáticos de las artes marciales mixtas podrán seguir en vivo el esperado combate entre Ilia Topuria y Charles “Do Bronx” Oliveira, quienes se enfrentarán por el codiciado cinturón vacante de peso ligero en el evento principal de UFC 317.

El evento se podrá ver EN VIVO y de forma exclusiva a través de Disney+. Este servicio de streaming, que incluye ESPN, ofrece el plan Disney+ Estándar, con el catálogo de Disney+ y Star junto a los canales lineales de ESPN e ESPN3. Otra opción es el plan Disney+ Premium, que suma todos los deportes en vivo de ESPN, incluyendo los eventos exclusivos de la plataforma.

La transmisión arrancará a la 1:30 a.m. del domingo en Argentina. Para los seguidores en España, la acción comienza a las 6:30 a.m. del domingo. En Venezuela y Bolivia, la cartelera principal dará inicio a las 00:30 a.m. del domingo.

Mientras tanto, en Ecuador, Perú y Colombia, los aficionados deberán sintonizar a las 23:30 de este sábado. La costa Oeste de Estados Unidos (PST) podrá ver la pelea estelar a las 21:30.

Ilia Topuria, con un impecable récord de 16-0, dejó atrás su reinado en peso pluma para ascender a una división que lo desafía físicamente. Su boxeo técnico, inspirado en la escuela mexicana, ha deslumbrado a muchos. Aun así, su reciente cambio de entrenadores siembra una ligera intriga en su preparación.

Frente a él estará Charles Oliveira, un veterano con 35 victorias y un arsenal completo de sumisiones y nocauts. “Do Bronx”, que ha superado adversidades desde su infancia, es conocido por su letalidad en el suelo y su pulido striking. Él muestra una calma inquebrantable ante el ascenso mediático de su joven rival.

