¡Segundo clasificado! Cardenales inscribe su nombre en el Round Robin tras propinar paliza a los Tiburones

Suscríbete a nuestros canales

Cardenales de Lara aseguró este domingo su presencia en Round Robin tras vencer a los Tiburones de La Guaira 13 carreras por 4 en un encuentro disputado en el Estadio Universitario de Caracas.

Con este resultado, el conjunto comandado por César Izturis dejó su récord en 29 victorias y 25 derrotas, garantizando su participación en la siguiente fase del torneo que se disputará en enero. Por su parte, los escualos quedaron con registro de 26-28.

El compromiso inició con ventaja temprana para Tiburones en el primer episodio, producto de una conexión de Alcides Escobar. Sin embargo, la respuesta de Cardenales llegó de inmediato en la segunda entrada mediante un rally de seis anotaciones. Alí Sánchez y Yohendrick Piñango destacaron al conectar cuadrangulares de tres carreras cada uno, reseñó Meridiano.

Crepusculares aseguraron el triunfo

Aunque los litoralenses intentaron descontar en la baja del segundo inning con un triple de Juniel Querecuto que impulsó dos rayitas, el dominio ofensivo perteneció a la novena visitante durante el resto del juego. En el cuarto tramo, Jesús Bastidas sumó una carrera más con un hit, mientras que en el quinto capítulo, Yonny Hernández y Rafael Ortega ampliaron la diferencia en el marcador.

En el sexto inning, Pedro Castellanos produjo una anotación adicional para los Tiburones. No obstante, el ataque de los "pájaros rojos" continuó en el octavo episodio, donde Danry Vásquez, junto nuevamente a Hernández y Ortega, remolcaron las carreras definitivas para sentenciar el 13-4 final.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube