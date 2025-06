¡Insólito incidente! Así fue la reacción del papa León XIV tras ser golpeado en la cabeza durante un evento

Suscríbete a nuestros canales

Un momento de tensión y preocupación se vivió en la Plaza de San Pedro, cuando el Papa León XIV fue impactado en la cabeza por un objeto mientras saludaba a los fieles al finalizar un evento.

El insólito incidente generó una inmediata reacción de la seguridad vaticana y de los presentes, así como indignación en redes sociales y medios internacionales, según reportó ACI Prensa.

¿Cuál fue la reacción del Sumo Pontífice?

Hace unas horas, durante un evento por el Día Internacional contra el Abuso de Drogas, el papa León XIV realizaba su caminata para saludar a los fieles que se congregaban en la Plaza.

El furor y la emoción por la cercanía del Pontífice ocasionó que la multitud rompiera la barrera de seguridad y casi cayeran de forma colectiva.

En medio del caos, un objeto no identificado, que algunos describen como una pequeña pieza de plástico o un folleto enrollado, fue lanzado desde la multitud y golpeó al Pontífice en la parte lateral de la cabeza.

En el video clip compartido por ACI Prensa, se observa como tras el impacto, Su Santidad, lejos de alarmarse o retirarse, hizo una pausa de apenas unos segundos, observó brevemente la dirección de donde provino el objeto y luego, con una calma que impresionó a los presentes, continuó saludando a los fieles con una sonrisa y un gesto de bendición.

No obstante, consciente del peligro de la situación, el papa León XIV se dirigió a los presentes para dedicarles unas palabras de orden, indicando que no continuaría con el recorrido si no se hacía de forma tranquila.

Los fieles respondieron a su llamado y recobraron la compostura, reorganizándose y compartiendo la cercanía con el Pontífice.

Los agentes de seguridad del Vaticano intervinieron de inmediato, acordonando el área y buscando al responsable del lanzamiento. Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial sobre si se ha identificado o detenido a alguna persona en relación con el incidente.

Visite nuestra sección Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube