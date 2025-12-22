¡Al estilo venezolano!: Receta del tradicional asado negro

Suscríbete a nuestros canales

El asado negro es una comida típica venezolana que por tradición se suele servir en las fiestas decembrina. ¿La razón? Aunque es un plato que se puede elaborar durante todo el año, su preparación no es tan sencilla, por lo que muchas familias optan por solo servirlo durante estas fiestas.

En caso de no querer servir pernil, pavo o pollo en estas navidades, te compartimos la receta publicada en la web Bizcochos y Sancochos, una opción al estilo venezolano que toda la familia amará.

¿Qué se necesita para elaborar el asado negro?

Ingredientes

Para marinar la carne

- Carne de muchacho redondo (1 pieza, de 2,5 k)

- Ajíes dulces, picados (6)

- Ajo grandes, picados (4-5 dientes)

- Cebollín picados (4 tallos)

- Zanahorias medianas cortadas en medialunas (2)

- Cebollas, picadas (2)

- Pimentón rojo, picado (1)

- Pimentón verde, picado (1)

- Ajoporro (1)

- comino molido (1 cucharadita)

- Sal (2 cucharaditas)

- Aceite vegetal (6 cucharadas)

- Salsa inglesa (1/4 taza)

- Laurel (2 hojas)

Para la cocción

- Aceite vegetal (3 cucharadas)

- papelón rallado o azúcar morena (120 g)

- Vino tinto o blanco (1/2 litro)

- Agua (1/2 litro)

- Pimienta y orégano seco (al gusto)

Preparación

1. Picar los vegetales: las zanahorias en media lunas y el resto en cuadritos.

2. Para sazonar la carne. En una olla o envase grande, colocar la pieza de carne, agregar la sal, comino, salsa inglesa y aceite. Distribuir por toda la carne para sazonar.

3. Marinar la carne. Combinar todos los vegetales picados y las hojas de laurel. Tapar y refrigerar por 12 horas.

4. Al momento de cocinar, sacar la carne del envase para dejar que pierda un poco del frío de la nevera. Si deseas hacerlo al horno, enciende en este momento a 325°F.

5. Sellar la carne. En una olla grande, colocar las 3 cucharadas de aceite y el papelón rallado o azúcar morena y hacer un caramelo sin dejar que se queme. Sellar la carne por todos sus lados hasta oscurecer.

6. Seguir con la cocción de la carne; para ello agregar los vegetales con el jugo de la marinada, el vino blanco y el agua. Sobre la cocina, llevar esta preparación a hervor por unos minutos. Si vas a hacerlo en el horno, cocinar tapado por espacio de 2 horas. Si lo haces en la cocina, cocinar a fuego bajo. Agregar más caldo o vino si se seca.

7. Para hacer la salsa, una vez cocida la carne, retirar del envase y dejar reposar hasta enfriar. Procesar los vegetales y si desea puede colarla para una salsa más fina. Rectificar la sazón de la salsa y de ser necesario, reducir a fuego medio hasta conseguir la consistencia deseada.

8. Servir el asado negro. Cortar la carne en rodajas, sumergirla en la salsa y cocinar a fuego medio por 5 minutos más. Servir y disfrutar acompañado de puré de papas y ensalada, por ejemplo.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube