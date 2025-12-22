Pintas en Navidad 2025: esto cuesta estrenar en la temporada decembrina

Suscríbete a nuestros canales

Una de las tradiciones que más se repite en Venezuela durante la época navideña es la compra de ropa para estrenar los días 24 y 31 de diciembre.

Este año los ciudadanos en Caracas comenzaron temprano con los recorridos para hallar las prendas más económicas, en distintos lugares y tiendas para encontrar las mejores ofertas.

En Caracas, existen varios puntos emblemáticos donde las personas asisten cada año para comprar sus atuendos navideños.

Entre ellos el mercado de La Hoyada, el mercado de San Jacinto en la plaza El Venezolano, el boulevard que va desde Plaza Venezuela hasta Chacaíto.

El estreno de 2025

​La organización de los puestos permite ver una estructura de precios muy clara que los ciudadanos comparan mientras caminan por el bulevar.

Calzado Deportivo: Las réplicas de modelos como "triple A" tienen un precio de $ 30 en adelante. Si busca zapatillas sencillas las puede encontrar desde $ 20 e incluso hay tiendas que ofrecen un 2x1.

Pantalones y Jeans: El clásico pantalón de mezclilla sigue siendo el rey de las ventas. Los precios arrancan en $ 10- $ 25.

Los modelos con roturas o estilos "oversize" pueden alcanzar los $ 30 debido a la alta demanda juvenil.

Los suéteres con capucha, muy buscados por el el famoso "pacheco", se venden entre los $ 20 $ 25.

Las camisas de hombre Palazzo se encuentran en $ 20 y $ 30.

Los conjuntos para las más pequeñas de la casa van desde los $ 10, y los pantalones para niños entre $ 10, las camisas en $ 7. Para los fanáticos de las Huntrix, hay chaquetas que cuestan 4 mil bolívares.

Para las damas que les gusta la comodidad pero sin dejar de estar formales y presentables, hay muchas opciones de bragas que van desde $ 20.

Las camisas y suéter crop tops en $ 10, y si busca combinarlo con faldas las puede encontrar en $ 15. Las carteras para damas y caballeros se encuentran en $ 5.

¿Por qué es costumbre estrenar ropa el 24 y el 31?

Esta costumbre se fundamenta en la idea de la renovación y la esperanza.

Estrenar el 24 de diciembre simboliza el respeto y la alegría por el nacimiento del Niño Dios, pues es una muestra de gratitud por las logros del año.

Por otro lado, el estreno del 31 de diciembre tiene una carga simbólica relacionada con los rituales de prosperidad.

El venezolano cree firmemente que la forma en que recibe el año nuevo dicta el tono de los siguientes doce meses. Usar prendas de colores específicos como el amarillo para la riqueza o rojo para el amor.

Históricamente, el venezolano deja las compras para el último momento, confiando en que los buhoneros bajen aún más los precios para liquidar su inventario antes del 24.

