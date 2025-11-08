Caraqueños dejan estrenos para diciembre: conozca las opciones de financiamiento

Suscríbete a nuestros canales

Para el caraqueño es costumbre comprar ropa para festejar la Navidad y el Año Nuevo, mejor conocidos como “los estrenos”, por lo que aplican mecanismos de ahorro y estrategias de compra.

Daniel Meneses es motorizado y afirmó que “si Dios lo permite compraré los estrenos, ropa y zapatos. Si el 20 de diciembre llegan ingresos, salgo a comprar el 21 de diciembre, el año pasado hice así. Cuento con una remesa”.

Comentó que su estrategia para comprar consiste en ver ropa y zapatos por Instagram y TikTok “porque ahorita lo que vende son las redes sociales, para vestir importado y combinadito”

Precisó que para el 24 de diciembre invertirá “dos tablas”, es decir, $ 200 para no pasar la Navidad con la misma ropa; y comprará algo más para recibir el Año Nuevo. “Si no hay platica, compro la ropa para el 24 de diciembre y una camisa para combinar el 31 y recibir el año con algo nuevo”.

Mary Rivero indicó que comprará los estrenos “si Dios quiere, porque tengo dos niños y siempre lo hago. Mi papá me regala, o le regala a mis hijos”.

Con bolso y bonos costean ropa y zapatos de estrenos de diciembre

Añadió que primero comprará los zapatos de los niños y luego verá la ropa. Para comprar los estrenos, “hago un bolso antes de diciembre y me alcanza; y si guardo más, compro los juguetes”.

Planea comprar los zapatos el fin de semana, ya adquirió la ropa interior. Entre zapatos y ropa para los dos niños invertirá $ 500. El año pasado lo hizo de esa forma.

María J. Bolívar señaló que su compra dependerá de su aguinaldo y el precio de la ropa. “Espero los reales del trabajo, el aguinaldo y el bono. Primero compro la ropa y luego los zapatos para ver cuáles me pongo. Entre bono y aguinaldo gastaré $ 500”.

Comentó que el año pasado hizo rifas para reunir dinero y lo sumó al aguinaldo.

Yunelky Sosa señaló que comprará los estrenos en noviembre porque “todo aumenta a diario. Comparé primero los zapatos que son más económicos. Ahorré durante el año de a poquito para hacer todo, estrenos y cena. Gastaré como $ 300 entre zapatos y ropa”.

Acotó que el año pasado hizo una cajita chica en dólares, este año en bolívares.

Albany Cedeño dijo que hará sus compras a finales de noviembre o inicios de diciembre. Señaló que siempre compra primero la ropa y luego los zapatos.

“Compro dos camisas, dos pantalones y luego dos pares de zapatos. En Cementerio la ropa ‘da frutos’, es decir, se consigue más económica. Trato de buscar ofertas”, dijo.

Señaló que hará las compras con su aguinaldo y con el Cashea de su papá y luego le pasará el dinero. Invertirá de $ 50 a $ 100. “El año pasado no quise gastar tanto en ropa y compré un pantalón y una camisa que me sirven tanto para el trabajo y los estudios.

Algunos buscan otras opciones para los estrenos

Yamileth Almeida indicó que no comprará estrenos porque sabe coser y hace una pijama para ella. “Con una pijama nueva tengo para el 24 y 31 de diciembre, yo me la hago; y no tengo muchacho chiquito a quien comprarle”.

Acotó que el año pasado hizo lo mismo, y que las hallacas no pueden faltar.

Vanessa Sierra indicó que aún no decide si comprará estrenos para diciembre.

“Hay que ver los precios, prefiero comprar comida, la ropa puede esperar. El año pasado sí compré estrenos porque a mi esposo le pagaron a tiempo el aguinaldo. De momento digo que no compraré, si acaso con Cashea”, aseguró.

Estrenos provienen del exterior

Yenny Velásquez indicó que no comprará estrenos debido a que acaba de legar del exterior.

“Llegué de EEUU hace un mes y traje todo de allá para toda la familia, lo hago cada vez que puedo. Compré ropa y zapatos. El año pasado lo hice y funcionó, allá compro original y aquí con ese dinero las copias AAA”, dijo.

