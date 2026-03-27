Semana Santa 2026: programación de actividades gratuitas en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Para la Semana Santa de 2026 se realizará una serie de actividades culturales y religiosas en la ciudad de Caracas, iniciando este viernes 27 de marzo.

A través de sus canales oficiales, la alcaldesa del municipio Libertador en Caracas, Carmen Meléndez, difundió la programación de actividades para esta semana en la ciudad.

Semana Santa 2026

De acuerdo con la información difundida por Meléndez, "serán días de oración, entretenimiento, cultura y esparcimiento en familia". Asimismo, asegura que "viviremos estos días en paz y tranquilidad, con un amplio despliegue de seguridad".

La programación es la siguiente:

Foto: Captura de pantalla

Visita nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube