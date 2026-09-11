Unidad móvil de salud ofrecerá consultas gratuitas desde este 14 de septiembre: ubicación y horarios

La alcaldía del municipio, activará una unidad móvil para brindar atención médica a todos los sectores de la comunidad.

A través de sus redes sociales, el alcalde Darwin González informó que la unidad móvil de salud recorrerá distintas zonas del municipio para facilitar el acceso a la salud.

El programa ofrecerá servicios de odontología y medicina general en horarios accesibles totalmente gratuitos.

Recorrido de la unidad móvil en Baruta

A partir del jueves 14 de septiembre, la unidad móvil de salud estará ubicada en el módulo policial de la Avenida Principal de Lomas de Prados del Este. Desde este punto, el personal médico brindará atención a los vecinos de la zona y sectores aledaños.

Servicios de odontología general gratuitos

El operativo de salud móvil ofrecerá consultas de odontología general sin costo alguno. El horario de atención será de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Los turnos serán por la mañana de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. (lunes, martes, miércoles y viernes) y por la tarde de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. (lunes, martes y jueves).

Atención médica general disponible

Además de los servicios dentales, la unidad móvil de salud ofrecerá consultas de medicina general gratuitas.

Los turnos de atención matutinos serán de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. (lunes, jueves y viernes) y vespertinos de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. (lunes, jueves y viernes).

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