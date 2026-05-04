4 de mayo: el día en que “Star Wars” conquista el calendario global

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Para muchos el 4 de mayo es un día como cualquier otro, sin embargo, para los fanáticos de Star Wars hoy es un día muy especial.

A diferencia de lo que muchos creen, el origen de esta celebración no nació en los estudios de Lucasfilm, sino en las páginas de un diario británico. El 4 de mayo de 1979, el partido de Margaret Thatcher publicó un anuncio en el London Evening News para felicitarla por su victoria como Primera Ministra, utilizando la frase: "May the Fourth Be With You, Maggie". Este juego de palabras con la mítica frase de los Jedi, "May the Force be with you", plantó la semilla de una tradición que los fanáticos adoptarían décadas después con el auge de internet.

Datos curiosos que definen la jornada

En este mayo de 2026, el "Día de Star Wars" trasciende las maratones de películas para ofrecer datos que siguen asombrando a los seguidores de la saga.

El fenómeno del "Revenge of the 5th": la celebración se ha extendido al 5 de mayo, día dedicado a los "Sith" y al lado oscuro, en un juego de palabras con el título de la película Revenge of the Sith.

Impacto digital masivo: se estima que cada 4 de mayo, las menciones relacionadas con la saga generan un tráfico superior al de muchos eventos deportivos de talla mundial, consolidando a la franquicia como un pilar del marketing digital contemporáneo.

Celebración oficial: aunque nació de los fans, Disney y Lucasfilm oficializaron la fecha en 2013, convirtiéndola en el día predilecto para anunciar nuevos proyectos, series y adelantos exclusivos de la expansión del universo galáctico.

¿Cómo se vive la experiencia hoy?

Desde convenciones virtuales hasta lanzamientos de mercancía de edición limitada, el 4 de mayo es una jornada de unión comunitaria. En ciudades de todo el mundo, los seguidores comparten desde elaborados cosplays hasta análisis de guiones originales, demostrando que, más allá del éxito comercial, Star Wars es un lenguaje universal que conecta a distintas generaciones bajo una misma mitología espacial.

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