Video viral: Agrede a su gato y su madre lo castiga rompiendo su PS5

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Un video viral ha polarizado internet, generando un debate ético que va mucho más allá de una simple rabieta adolescente.

La escena, donde una madre descubre a su hijo de 14 años agrede al gato de la casa y, como represalia inmediata, decide destruir su consola PS5 mientras lo graba todo para subirlo a las plataformas digitales.

Muchos usuarios sostienen que el maltrato animal es una "línea roja" que indica falta de empatía y posibles rasgos violentos futuros.

Argumentan que perder un bien material es un precio justo para aprender que la vida de un ser sintiente es sagrada.

Otros consideran que la "violencia reactiva" no educa, sino que genera resentimiento. Argumentan que la madre actuó con la misma impulsividad violenta que el hijo.

Expertos en pedagogía digital cuestionan si el objetivo era realmente educar al joven o si la madre buscaba la validación de los "likes" y la viralidad a costa de la privacidad de su hijo.

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