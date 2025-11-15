Apple lanza un nuevo accesorio en colaboración con Issey Miyake: conoce de qué se trata y su costo

Suscríbete a nuestros canales

Apple ha sorprendido al mercado de accesorios al anunciar el lanzamiento del iPhone Pocket, una correa de punto desarrollada en colaboración con la icónica casa de moda Issey Miyake.

El producto, que busca crear un "bolsillo adicional" para el dispositivo móvil, saldrá a la venta este viernes en varias opciones de color.

Diseño y Funcionalidad

El iPhone Pocket representa una fusión entre la simplicidad artesanal de Miyake y el diseño minimalista de Apple, aunque su concepto ha generado debate.

La idea del accesorio, según Apple, "nació de la idea de crear un bolsillo adicional" para llevar el iPhone, AirPods y objetos personales.

El producto está "inspirado en el concepto de ‘un trozo de tela’" característico del diseñador japonés.

Molly Anderson, vicepresidenta de diseño industrial de Apple, destacó la alianza: “Apple e Issey Miyake comparten una filosofía de diseño que celebra la artesanía, la simplicidad y el encanto. Este ingenioso bolsillo extra refleja esas ideas y complementa a la perfección nuestros productos”.

El Pocket está diseñado para adaptarse a cualquier modelo de iPhone y salió al mercado para la venta a partir de este viernes.

Precios y Reacciones del Mercado

El costo del accesorio ha causado sorpresa entre los consumidores y analistas, dada su naturaleza de producto de punto.

El iPhone Pocket se ofrecerá en dos versiones con precios significativamente altos:

Versión Corta: US$ 149,95

Versión Larga: US$ 229,95

El precio ha provocado incredulidad en redes sociales, donde usuarios lo han catalogado jocosamente como "un calcetín cortado" o lo han comparado con el icónico bañador del personaje cómico Borat.

:El analista tecnológico MG Siegler, aunque lo llamó "un calcetín increíblemente caro", señaló en su boletín Spyglass que el producto se inscribe en la "tendencia creciente de convertir el iPhone en un dispositivo portátil", siguiendo lanzamientos previos como la correa cruzada de $59 de la propia Apple.

Siegler también recordó que Issey Miyake fue uno de los diseñadores de moda favoritos de Steve Jobs.

El lanzamiento subraya la estrategia de Apple de incursionar en el segmento de accesorios de moda de lujo, capitalizando la lealtad de sus consumidores y su prestigio de marca.

