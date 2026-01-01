ASTROS

Cambia estos aspectos de tu vida y triunfa en grande durante 2026

En el presente video encontrarás todas las recomendaciones de la experta para tener un 2026 de lujo.

Por Ingrid Bravo
Jueves, 01 de enero de 2026 a las 07:00 am

El inicio del año trae consigo una serie de propósitos a fin de conseguir el amor, preservar la salud y obtener la prosperidad.

En conversación con la marca 2001, Liliana Zuñiga, terapeuta holística y angeóloga detalló cuáles son los cambios que debe asumir cada persona, según su signo, para mejorar en los aspectos que desee transformar.

