El rincón venezolano que conquista paladares en Hong Kong: restaurante Mono recibe reconocimiento mundial

Suscríbete a nuestros canales

El restaurante Mono, liderado por el chef venezolano Ricardo Chaneton, logró renovar su prestigiosa estrella Michelin en la edición 2026 de la guía para Hong Kong y Macao.

Dicho reconocimiento consolida al establecimiento como un punto de referencia clave para la gastronomía latinoamericana en el continente asiático.

Además, el chef se convirtió en el primer venezolano en la historia en alcanzar este galardón, llevando productos como el cacao y el maíz a un mercado internacional altamente competitivo.

El concepto de Mono

El nombre del restaurante proviene del griego y significa "único" o "singular". Ubicado en el distrito central de Hong Kong, el local ofrece una experiencia íntima con solo 22 asientos, donde los comensales pueden observar de cerca el trabajo del equipo en la cocina.

El menú de degustación rinde homenaje a las raíces del chef a través de cuatro pilares: orígenes, tradiciones, saber hacer y herencia.

Sabores con historia

La cocina de Mono no copia recetas al pie de la letra, sino que las transforma. Entre sus platos más conocidos destaca una arepa que sirve como bienvenida para los clientes, simbolizando el hogar del chef.

También utilizan ingredientes frescos traídos directamente de Latinoamérica, como parchita de Colombia, cacao de Ecuador y ajíes de México y Perú.

El triunfo en Cacao

Uno de los elementos más importantes del restaurante es el cacao, el cual procesan ellos mismos desde la fruta hasta convertirlo en chocolate. Para Chaneton, este ingrediente representa la potencia económica e histórica de Venezuela.

En su menú, el cacao no solo aparece en los postres, sino que se integra en platos salados para resaltar sabores únicos de la región.

Otros reconocimientos a la cocina

Además de la estrella Michelin, Mono logró logrado posicionarse con consistencia en otros listados internacionales importantes. En 2025, el restaurante escaló hasta el puesto número 24 en la lista de los 50 mejores restaurantes de Asia.

Estos logros refuerzan el mensaje de que la cocina latinoamericana tiene un lugar legítimo y destacado en la conversación gastronómica mundial.

Visite nuestra sección Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube