El romance juvenil del papa Francisco y Amalia Damonte: se conocían desde los 12 años

Suscríbete a nuestros canales

Muchos años antes de ser conocido mundialmente como el Sumo Pontífice de Roma, el Papa Francisco vivió una historia de amor adolescente que floreció en las calles de su ciudad natal, Buenos Aires.

La afortunada en recibir sus afectos fue Amalia Damonte, una vecina del barrio donde creció Jorge Mario Bergoglio, nombre de nacimiento del Papa, según reportó América TV.

¿Cómo fue el amor entre el Papa Francisco y Amalia Damonte?

El Papa Francisco y su enamorada de la infancia se conocían desde los 12 años, en el barrio Flores, donde fueron vecinos y vivieron sus primeros años.

Allí, compartieron momentos gratos de baile, juegos y actividades de su comunidad.

Foto: AP

Con el paso del tiempo, sus encuentros fueron más continuos y la conexión entre ambos jóvenes fue creciendo, hasta convertirse en un bonito amor juvenil.

En aquella época, Jorge Mario Bergoglio expresaba sus sentimientos por Amalia a través de cartas que le enviaba llenas de palabras de amor.

Según Hola TV, Amalia Damonte reveló que en una de esas cartas el Sumo Pontífice llegó a confesarle sus deseos de convertirse en su esposo.

"Si no me caso con vos, me hago cura", dijo, según Amalia.

Pero la romántica proposición no tuvo un final feliz.

Los padres de Amalia no le autorizaron a seguir con su enamoramiento por Jorge Mario Bergoglio y se opusieron rotundamente al matrimonio.

"Mi mamá descubrió la carta y me dio una paliza", recordó Amalia. "Le pedí a Jorge Mario que no me viese más. Cosa de chicos", explicó.

Tras esa desilusión, Jorge Mario Bergoglio tomó la decisión de iniciar su camino en la Iglesia católica y en 1969, a pocos días de cumplir sus 33 años, se ordenó sacerdote.

Bergoglio se mudó a Alemania y años después fue designado obispo titular de la diócesis de Oca y uno de los cuatro obispos auxiliares de la arquidiócesis de Buenos Aires.

En 2013, tras la renuncia del Papa Benedicto XVI, Jorge Mario Bergoglio asumió el cargo de Sumo Pontífice de Roma y se convirtió en el Papa 266.

¿Qué pasó con Amalia Damonte?

Amalia, a sus 76 años, sigue residenciada en Argentina y formó una familia con otro hombre.

Aun así, lo recuerda con mucho afecto y nostalgia.

“Era grande, maduro, una maravilla de muchacho. Jugábamos en las aceras o en los parques de la zona, bailábamos... algo muy lindo. Éramos muy humildes, amábamos a los pobres... En eso éramos almas gemelas”, expresó.

Según Amalia, Jorge Mario Bergoglio también le prometió una linda casita donde planeaban vivir con sus futuros hijos.

“Me había dibujado una casita que tenía techo rojo, blanca abajo y arriba decía: "Esta casita es la que te voy a comprar cuando nos casemos", relató Amalia de la carta enviada por su amor.

Aunque el camino trazó caminos diferentes para ambos, el recuerdo del primer amor perduró en sus memorias.

El Papa Francisco falleció este 21 de abril de 2025 a la edad de 88 años, por causas de un derrame cerebral y colapso cardíaco.

Su funeral será realizado este próximo 26 de abril de 2025 en la Plaza de San Pedro.

Visite nuestra sección Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube