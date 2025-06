Mundial de Clubes 2025 EN VIVO: Así se jugarán los octavos hasta ahora

Suscríbete a nuestros canales

Mundial de Clubes gratis

También encontrarás alineaciones, resultados del Mundial de Clubes y tablas de posiciones, todo con una interfaz moderna, rápida y gratuita.

El Mundial de Clubes 2025 reúne a los equipos más destacados del fútbol internacional y ahora puedes seguir cada partido gratis gracias a Meridiano.net/futbol. Esta plataforma ofrece una experiencia en tiempo real para que no te pierdas ni un solo detalle del torneo más importante del año.

Con la herramienta jugada a jugada de Meridiano.net, podrás acceder a toda la información esencial de los partidos: goles, amonestaciones, sustituciones, acciones destacadas, oportunidades de gol y mucho más.

Además, se incluyen estadísticas completas, resultados actualizados, alineaciones oficiales y las posiciones por grupo.

Fútbol en vivo en Venezuela

Ya no es necesario estar frente al televisor para vivir la emoción del Mundial de Clubes 2025. Desde tu móvil o computadora, podrás seguir cada minuto de los encuentros con la mejor cobertura en vivo. Analiza el rendimiento de tus equipos favoritos, sigue a tus jugadores estrella y mantente al tanto de las novedades en un solo lugar.

Meridiano.net es el portal deportivo número uno para los fanáticos del fútbol nacional e internacional.

Cruces confirmados en octavos de final

Hasta el momento, los duelos definidos en octavos de final son:

Palmeiras vs Botafogo

Inter Miami vs PSG

Benfica vs Chelsea

Flamengo vs Bayern

Aún restan por confirmarse los cruces entre River Plate y Borussia Dortmund, así como Inter de Milán vs Fluminense. Otros emparejamientos tentativos incluyen Juventus vs Salzburg y Real Madrid vs Manchester City.

Síguelos todos, dondequiera que estés, en Meridiano.net/futbol gratis.

