Una terapia experimental desarrollada por las farmacéuticas Ionis Pharmaceuticals y Biogen mostró resultados favorables al frenar de manera significativa el deterioro cognitivo y de memoria en personas con enfermedad de alzhéimer en fase temprana, según los hallazgos del seguimiento a dos años o 105 semanas del ensayo clínico de fase 2 denominado CELIA.

El medicamento, identificado como diranersen o BIIB080, pertenece a una clase de compuestos llamados oligonucleótidos antisentido que operan como silenciadores génicos. A diferencia de los tratamientos aprobados recientemente que buscan retirar las placas de beta-amiloide del cerebro, diranersen actúa sobre el ARN mensajero para disminuir la producción de la proteína tau, cuya acumulación anómala se vincula estrechamente con el daño neuronal y la pérdida de memoria.

Principales resultados del estudio CELIA

En el ensayo clínico participaron más de 700 pacientes con deterioro cognitivo leve o demencia leve asociada al alzhéimer.

De acuerdo con los datos difundidos por los investigadores del estudio CELIA, quienes recibieron el fármaco registraron una reducción superior al 50 % en el ritmo de deterioro en escalas clínicas y cognitivas de referencia como ADAS-Cog13 y CDR-SB, frente al grupo que inició la prueba con placebo.

Asimismo, las evaluaciones de laboratorio y las imágenes cerebrales evidenciaron una baja sostenida de la proteína tau patológica.

En cuanto a la tolerabilidad, el producto se aplica mediante inyección intratecal o punción lumbar periódica y mostró efectos adversos en su mayoría leves o moderados, entre ellos cefalea, molestias vinculadas al procedimiento lumbar y episodios pasajeros de confusión.

Cautela científica y próximos pasos regulatorios

Pese al interés despertado por los datos, especialistas independientes y las propias compañías desarrolladoras recalcan que diranersen permanece en fase de investigación y todavía no cuenta con autorización para su venta ni uso médico general.

Para confirmar su eficacia y seguridad a largo plazo, la terapia deberá completar ensayos clínicos de fase 3 de mayor alcance antes de someterse a la revisión de entidades reguladoras como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) o la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

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