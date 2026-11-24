Antes de convertirse en el líder de la Iglesia católica, Jorge Mario Bergoglio comenzó a escribir sus pensamientos más íntimos en un cuaderno negro que lo acompañó desde 1992 hasta agosto de 2024.

Tras su fallecimiento en abril de 2025, esos textos verán la luz bajo el título El diario personal del Papa Francisco, un libro que será publicado en 94 países y que muestra la faceta más humana, autocrítica y enigmática del pontífice argentino.

Entre las páginas compiladas y comentadas por el cardenal Víctor Manuel Fernández, destaca una serie de anotaciones insólitas en las que Francisco aseguró haber tenido tres encuentros físicos con el demonio a lo largo de su vida.

Según relata el propio Bergoglio, la primera vez ocurrió cuando aún era arzobispo de Buenos Aires: lo vio desde la ventanilla de su auto con unos ojos que describió como "amenazantes y seductores".

El segundo episodio sucedió en una capilla de las carmelitas, donde afirmó que aquella presencia lo miró "con ojos llameantes". El tercero tuvo lugar en Roma, tras un viaje a Chile, cuando aseguró haberlo visto y escuchado decir con voz áspera y triunfante: "Ahora conseguí todo lo que quería". Además, en 2018 anotó haber tenido una visión nocturna de "las puertas del infierno", experiencia que lo llevó a tomar el rosario "como un arma" ante el terror que sintió.

Más allá de lo sobrenatural, el diario revela a un hombre que se juzgaba con extrema severidad. En sus páginas dejó constancia de crisis espirituales, etapas de irritación y luchas contra el orgullo, llegando a definirse en 2022 como "el arrogante, autosuficiente y cínico Jorge". Incluso confesó con humor e incomodidad lo difícil que le resultaba poner límites a las visitas de sus compatriotas: "Los argentinos me quitaban mucho tiempo", escribió sobre quienes viajaban a pedirle favores.

El manuscrito, que consta de 141 páginas en total, ofrece una mirada íntima a las dudas, miedos y batallas interiores que marcaron al pontífice hasta sus últimos días.

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