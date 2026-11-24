Las celebraciones de Thanksgiving (Día de Acción de Gracias) en Estados Unidos traerán consigo un atractivo adicional fuera de las mesas familiares y los viajes por carretera. Del martes 24 al miércoles 25 de noviembre de 2026, el cielo nocturno exhibirá una superluna que inaugurará una racha de tres eventos similares consecutivos. Quienes miren hacia arriba en estas fechas presenciarán el inicio de un ciclo que continuará en la víspera de Navidad y finalizará el 22 de enero de 2027.



Este fenómeno astronómico sucede cuando la fase de Luna llena coincide con el máximo acercamiento del satélite natural a nuestro planeta. Como la órbita lunar tiene una forma ligeramente ovalada y no un círculo perfecto, la distancia entre ambos cuerpos cambia de manera constante. En su punto más próximo, al que los astrónomos llaman perigeo, la Luna se sitúa a unas 223.000 millas de la Tierra; en contraste, durante el apogeo o punto más lejano, la separación alcanza aproximadamente las 252.000 millas. Esta cercanía provoca que el disco lunar luzca con mayor tamaño y luminosidad desde la superficie terrestre, según lo informó El Comercio Perú.

¿Cuánto cambia realmente su aspecto?



Al comparar una superluna con una microluna (que ocurre cuando el satélite llena su cara en el punto más distante de su órbita), la diferencia resulta notable. De acuerdo con datos de la revista TIME, el astro puede verse hasta un 14 % más grande y proyectar un 30 % más de brillo. Sin embargo, algunos expertos mantienen una postura más moderada sobre el impacto visual a simple vista.



El reconocido astrofísico Neil deGrasse Tyson expresó su escepticismo en una publicación de 2022 sobre este entusiasmo popular. El científico señaló que una superluna supera apenas en un 8 % el tamaño de una Luna llena promedio y comparó la diferencia con pedir una pizza de 16 pulgadas en lugar de una de 15 pulgadas.

Fenómeno



Para apreciar su máximo esplendor visual, los observadores deben mirar hacia el horizonte justo después de la puesta del sol o momentos antes del amanecer. En esa ubicación baja, nuestro cerebro compara el satélite con edificios, árboles o vehículos, lo que genera un efecto óptico conocido como ilusión lunar y hace que el astro parezca gigantesco. Además, la atmósfera terrestre filtra los tonos azules cuando la Luna está cerca del suelo, lo que tiñe su superficie con matices amarillos, naranjas y rojizos muy llamativos, según lo detalló El Comercio Perú.

Horarios y nombres tradicionales



El momento exacto de mayor plenitud ocurrirá el martes 24 de noviembre a las 09:53 a. m., hora del Este de Estados Unidos (EST). Debido a que este instante coincide con la luz del día en gran parte del territorio estadounidense, las mejores oportunidades para disfrutar del espectáculo serán las noches del 24 y 25 de noviembre. Los especialistas aconsejan buscar espacios abiertos lejos de las luces artificiales de las ciudades para lograr una vista despejada.



Por tradición cultural, los pueblos originarios de Norteamérica bautizaron a la Luna llena de noviembre como la Luna del Castor, pues en esta época del año estos roedores intensifican la construcción de sus refugios antes de las heladas del invierno. Otras culturas también la denominan Luna de la Excavación, por la actividad de los animales que buscan raíces y frutos secos en el suelo otoñal, o Luna del Apareamiento de los Ciervos, en alusión al ciclo reproductivo de esta especie. Independientemente de su nombre histórico, el fenómeno brindará una excusa perfecta para salir al aire libre y contemplar el firmamento durante el feriado de Thanksgiving, según lo dio a conocer El Comercio Perú.

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