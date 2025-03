PlayStation 2: 25 años como el videojuego más vendido de la historia

Suscríbete a nuestros canales

La consola PlayStation 2, que consolidó a la multinacional japonesa Sony en los videojuegos y marcó una época dorada para la industria, cumple 25 años manteniéndose como la plataforma más vendida de la historia con cifras crecientes y con un estándar difícil de superar, incluso ante el hiperrealismo actual.

El de PS2 es un ejemplo de lo que sucede cuando segundas partes salen bien, gracias a una ejecución maestra de funcionalidades ya conocidas o incluso introducidas por sus competidores, pero ejecutadas con tal maestría que eclipsaron a sus pioneros.

Fue el caso de la conexión a internet y la posibilidad de jugar en línea sin suscripción, algo muy extendido hoy pero revolucionario para la época que ya introdujo sin pena ni gloria dos años antes la consola Dreamcast de Sega, a la que el éxito arrasador de PS2 sacaría prácticamente de la fabricación de dispositivos.

La PlayStation 2 salió al mercado en Japón el 4 de marzo del año 2000, un arranque de milenio futurista que Sony quiso apostillar con una llamativa campaña de publicidad basada en anuncios surrealistas, especialmente en televisión, para la que contaron con el recientemente fallecido cineasta estadounidense David Lynch.

Bajo el lema 'The Third Place' (El tercer lugar), Lynch construyó una narrativa metafórica sobre ese momento en el que no estamos dormidos ni despiertos, sino jugando en los enrevesados mundos paralelos que facilita la industria 'gamer', que la compañía heredaría en años venideros para promocionar sus consolas.

En su día de lanzamiento, en el que miles de japoneses hicieron noche guardando cola en las tiendas, PS2 vendió en torno a un millón de unidades, provocando una escasez nacional.

Más de 160 millones de consolas vendidas

Un cuarto de siglo después de su lanzamiento, la PlayStation 2 se mantiene como la consola más vendida de todos los tiempos, con ciertas teorías conspiranoicas a sus espaldas. El pasado noviembre, con motivo del 30 aniversario de su antecesora, Sony actualizó la cifra de ventas de 'hardware', hasta más de 160 millones.

En años recientes, la empresa ha venido revisando el número, casi siempre cuando la Switch de Nintendo iba acercándose al hito de los 155 millones anteriormente establecidos. Va ya por 150,86 millones.

Pese a los memes que genera este rascar de inventario perdido, las cifras de Sony no suenan descabelladas si se tiene en cuenta que la PlayStation 2 se dejó de fabricar en 2013, año de lanzamiento de la PlayStation 4. La consola se siguió vendiendo en paralelo a su sucesora directa, un tiempo de vida excepcional.

PlayStation 2 contaría con una revisión en 2004, la PS2 Slim, y en el ocaso de su existencia, tres años antes de descontinuar su producción, Sony lanzaría una última versión, la Sony Bravia KDL-22BX3000, un televisor con la consola integrada y un mando, tan extremadamente rara que hoy sigue siendo carne de especulación.

