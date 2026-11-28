La advertencia masiva emitida por el fundador de Telegram, Pavel Durov, sobre supuestos ataques informáticos contra usuarios de celulares iPhone con software antiguo mantiene en alerta este sábado 28 de noviembre de 2026 a propietarios de equipos Apple, aunque el aviso carece de identificadores técnicos o pruebas sobre vulnerabilidades nuevas.

A través de notificaciones enviadas dentro de la propia plataforma de mensajería y de un mensaje en la red social X, el ejecutivo sostuvo que basta con abrir una página web para comprometer los datos personales si el sistema operativo del teléfono presenta algún retraso en sus actualizaciones.

¿Qué dice el historial oficial de Apple hasta este 28 de noviembre?

A diferencia de los boletines habituales de ciberseguridad, el comunicado de Telegram no incluye códigos CVE ni precisa qué versiones exactas del sistema operativo estarían afectadas, reportó Milenio.

Por su parte, Apple no ha publicado un parche de emergencia hasta este sábado 28 de noviembre de 2026.

Según el registro oficial de seguridad del fabricante, la versión vigente para celulares compatibles es iOS 27.2.1, lanzada el 9 de noviembre de 2026, junto con iOS 18.7.12 para modelos anteriores como iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR.

Cómo verificar si el celular iPhone tiene la versión al día

Más allá del alcance real de la alerta difundida por Telegram, los especialistas en seguridad recomiendan comprobar que el teléfono opere con la última compilación disponible del fabricante para cerrar brechas conocidas de memoria y navegación.

Para revisar el estado del dispositivo, el usuario debe ingresar en Configuración, abrir el apartado General y tocar en Actualización de software.

Si aparece disponible iOS 27.2.1 o la revisión más reciente para ese modelo, conviene descargarla e instalarla bajo conexión Wi-Fi y activar las actualizaciones automáticas en esa misma pantalla.

Visite nuestra sección Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube