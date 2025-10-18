Santa Teresa Linaje presenta su primera edición especial con Servando y Florentino

Suscríbete a nuestros canales

El Consejo, estado Aragua, octubre 2025.- Santa Teresa Linaje presenta al mercado su primera edición especial junto al reconocido dúo venezolano Servando y Florentino, en una botella que rinde homenaje a la cultura musical del país y fusiona la excelencia ronera de Santa Teresa con el legado artístico de los hermanos Primera, como tributo a la generación que creció con sus canciones.

El diseño de esta edición mantiene la elegante silueta negra característica de la botella de Linaje, pero esta vez presenta una etiqueta intervenida con la imagen de Servando y Florentino, que sella la unión entre dos íconos venezolanos. En su interior, conserva el mismo líquido del ron premium de la marca, una mezcla sofisticada de rones de entre 3 y 15 años de añejamiento, con notas a chocolate oscuro, nueces y almendras, la combinación ideal que te acompaña para brindar en los mejores momentos.

“En Santa Teresa creemos que la cultura se construye con historias que inspiran y nos unen. Servando y Florentino representan evolución, talento y ese orgullo venezolano que compartimos como marca. Esta edición celebra lo que somos y nos invita a brindar por la música, la maestría y la autenticidad de nuestra gente”, afirmó Andrés Chumaceiro, director de Operaciones de Ron Santa Teresa.

Esta colaboración entre la marca y los hermanos Primera no es casualidad, ya han coincidido en distintas iniciativas que reflejan el espíritu de Santa Teresa. En esta ocasión, la propuesta conecta con el público de Linaje, por ser un ron que ha crecido y evolucionado junto a sus consumidores por más de una década, posicionándose como el líder del segmento Premium en el país y un referente de calidad en el mundo de las bebidas espirituosas.

Más allá de su diseño, la botella tuvo una participación especial durante la presentación de Free Cover de Servando y Florentino, donde interpretaron algunos de sus temas más emblemáticos. Además, acompañará a los artistas durante su gira “La Caleta Tour”, ofreciendo a los seguidores de la marca y del dúo una pieza de colección única que eleva su significado y que podrá encontrarse en los principales puntos de venta del país desde octubre de 2025.

Con esta alianza, Santa Teresa sube la barra con una edición de primera y continúa consolidando su compromiso con Venezuela, celebrando a quienes, como los hermanos Primera, han dejado un legado cultural viviente que invita a los consumidores a seguir brindando por lo que nos une y nos hace sentir parte de una misma historia.

Santa Teresa es la primera productora de ron de Venezuela, con 229 años de tradición y maestría venezolana. En la actualidad, se encuentra en más de 70 países con productos que ostentan con orgullo la Denominación de Origen Controlado Ron de Venezuela.

Servando y Florentino Primera, mejor conocidos como “los hermanos Primera”, son un destacado dúo venezolano reconocido internacionalmente por su amplia trayectoria en la música latina desde finales de los años 90. Con más de 30 años en la industria, regresan a la escena cultural actual con su nuevo álbum “Se Buscan: Vivos o Inmortales”, que incluye colaboraciones con Maelo Ruiz, Porfi Baloa y Rawayana.

