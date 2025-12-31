Un venezolano se convierte en el primer paciente del mundo en ser operado con cirugía robótica

Suscríbete a nuestros canales

El pasado lunes, el cirujano torácico Diego González Rivas lideró una operación de 5 horas y media que marca un hito en la medicina. El equipo extirpó un tumor canceroso de dos centímetros localizado en la carina, el punto exacto donde la tráquea se divide para dar paso a los bronquios. Los cirujanos describieron esta ubicación como "la peor localización posible", debido al riesgo extremo de complicaciones respiratorias severas. La innovación radical consistió en que el robot Da Vinci realizó toda la intervención a través de una única incisión de 4 centímetros en el tórax, por donde introdujo sus tres brazos instrumentales, y sin necesidad de conectar al paciente a un respirador artificial, ya que pudo mantener su respiración de forma espontánea.

Un diagnóstico que cambió de "inoperable" a "curativo"

El paciente, Pavler Carpio de 66 años y natural de Venezuela, llegó a España el 25 de diciembre después de que en su país el tumor fuera considerado inoperable. El diagnóstico, conocido hace unos meses a través de una tomografía, condenaba al paciente a una muerte súbita en cuestión de meses, ya que el tumor prácticamente obstruía por completo el ancho de la tráquea. La esperanza llegó a través de las redes sociales, cuando su hija, la ginecóloga Sol Carpio, contactó por Instagram al doctor González Rivas. En un plazo récord de ocho días, se planificó y ejecutó toda la logística y la intervención, que el equipo médico califica de curativa y con buenas expectativas.

Un equipo internacional al servicio de la salud global

La cirugía fue posible gracias a la colaboración de un equipo multidisciplinar y multicultural. Junto al doctor González Rivas, participaron el cirujano torácico venezolano Regulo Ávila, quien lleva años colaborando con el equipo, y el cirujano rumano Mugurel Bosinceanu. El doctor Ávila subrayó la importancia del avance: "Se han hecho operaciones con cinco incisiones, pero jamás con una". La intervención se enmarca en el trabajo de la Fundación González Rivas, que preside el cirujano y que tiene como objetivo llevar técnicas de cirugía mínimamente invasiva a países en desarrollo. En esta ocasión, el coste médico fue asumido por el propio Hospital Ruber Internacional.

El significado de un avance médico y humanitario

Este caso trasciende el éxito clínico individual. Representa un salto tecnológico en cirugía robótica torácica, demostrando que es posible abordar tumores complejos con una agresividad quirúrgica mínima, lo que reduce el dolor y acelera la recuperación del paciente. Al mismo tiempo, evidencia el poder de la cooperación internacional y la filantropía médica. La fundación no solo opera en países con menos recursos, sino que también facilita el acceso a una medicina de vanguardia a pacientes que, como Pavler Carpio, no tenían alternativa en sus lugares de origen. La operación cierra un año y abre una nueva puerta en el tratamiento de enfermedades torácicas de alta complejidad.

