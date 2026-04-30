Conmebol Sudamericana: Caracas FC mantiene el invicto tras empatar ante el argentino Racing

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El Caracas FC consiguió este miércoles un aguerrido empate en casa que le permite continuar con vida en la Conmebol Sudamericana tras quedar 1-1 en el estadio Olímpico de la UCV ante el histórico Racing Club de Avellaneda.

La pizarra se abrió a favor del equipo visitante en el minuto 42 de la primera parte, cuando Tomás Agustín Pérez anotó un gol de cabeza en una jugada combinada.

El gol que encendió la grada capitalina

Sin embargo, inmediatamente después de iniciar el segundo tiempo, en el minuto 46, Jesús Yendis logró la paridad para los avileños tras ejecutar una jugada individual en la que superó a los defensores argnetinos para definir frente al portero Facundo Cambeses.

Con este resultado, el conjunto capitalino conserva su condición de invicto en el torneo, acumulando un total de cinco puntos tras registrar dos empates y una victoria en tres presentaciones. Actualmente, ocupa el segundo lugar del Grupo E, siendo superado únicamente por Botafogo, que lidera la tabla con siete unidades.

Academia Puerto Cabello cayó goleado en Uruguay

Por otro lado, la Academia Puerto Cabello no logró sumar puntos en su visita al Estadio Centenario de Uruguay, donde enfrentó a Juventud. El equipo carabobeño perdió el encuentro con un marcador final de 4-0, goles que fueron todos anotados en el primer tiempo.

Fernando Mimbacas fue el autor de dos tantos, marcando a los minutos 6 y 45+2. Por su parte, Leonel David Roldán anotó en el minuto 25, mientras que Pablo Lago selló el resultado definitivo a los 45+4 minutos de juego.

A pesar de este marcador, el equipo venezolano se mantiene en la tercera posición del Grupo B con tres puntos obtenidos hasta la fecha. Juventud y Cienciano lideran dicho sector con cuatro unidades cada uno, con la salvedad de que el equipo peruano tiene un partido pendiente en el calendario.

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