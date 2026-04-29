Venezuela en el Mundial de Sóftbol Sub-23 2026: HOY EN VIVO y GRATIS

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La selección de Venezuela continúa su recorrido en este prestigioso torneo y esta noche enfrentará a Canadá en un encuentro decisivo.

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Foto: Cortesía

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