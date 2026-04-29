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Venezuela en el Mundial de Sóftbol Sub-23 2026: HOY EN VIVO y GRATIS

Siente toda la intensidad del sóftbol internacional con la cobertura exclusiva del Mundial Sub-23 2026 a través de Meridiano Televisión

Por 2001online
Miércoles, 29 de abril de 2026 a las 07:01 pm
Venezuela en el Mundial de Sóftbol Sub-23 2026: HOY EN VIVO y GRATIS
Foto: Cortesía

No te pierdas ningún momento clave siguiendo la transmisión en señal abierta de Meridiano Televisión o por streaming en meridiano.net/meridianotv, disponible desde cualquier dispositivo en Venezuela.

La selección de Venezuela continúa su recorrido en este prestigioso torneo y esta noche enfrentará a Canadá en un encuentro decisivo.

Acompaña a la Vinotinto del sóftbol en cada desafío y sé testigo del talento emergente que marca el futuro de este deporte a nivel mundial.

  • MIÉRCOLES 29 DE ABRIL VENEZUELA VS CANADÁ / INICIO 8:00 P.M. – SÓLO VÍA STREAMING POR MERIDIANO.NET

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