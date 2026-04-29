Liga Endesa

Baloncesto español: juegos destacados para el fin de semana en vivo y gratis

La Liga Endesa entra en su fase decisiva y en Venezuela puedes disfrutarla gratis, gracias a las transmisiones en vivo de Meridiano Televisión

Por 2001online
Miércoles, 29 de abril de 2026 a las 06:51 pm
Baloncesto español: juegos destacados para el fin de semana en vivo y gratis
Foto: Cortesía

Liga Endesa en su punto más emocionante

Abril marca un momento crucial en la Liga española de baloncesto, con equipos como Real Madrid, Valencia y Murcia liderando la competencia. Cada partido puede cambiar el destino del campeonato.

Partidos imperdibles del fin de semana

Semana 29/34

Cómo ver baloncesto gratis y en HD

Los juegos se emiten por Meridiano Televisión en señal abierta y vía streaming en meridiano.net/meridianotv. También puedes acceder en alta definición a través de plataformas como SimplePlus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go junto a los especialistas en deportes.

Foto: Cortesía

Por Andrea Matos Viveiros

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