Cristiano Ronaldo habla de jugar con Lionel Messi: "Lo veo muy difícil, pero nunca se sabe"

El famosos futbolista portugués Cristiano Ronaldo dijo que le parece "difícil" que él y Lionel Messi lleguen a jugar juntos después de largos años de rivalidad deportiva, pero agregó que no puede decir que "de este agua no beberé".



Cristiano aseguró que tiene mucho cariño por Messi y por Argentina -recordó que su mujer es argentina- y dijo que ha tenido invitaciones de ese país para jugar el Mundial de Clubes.



"Tengo mucho cariño por Argentina, mi mujer es argentina, Y he tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes con Argentina. Nunca digo de este agua no beberé", dijo a una pregunta de un periodista argentino.



"Le tengo también mucho cariño a Messi. Al principio él no hablaba nada de inglés y yo le traducía en las galas del Balón de Oro cuando nos explicaban lo que teníamos que hacer", dijo.



Cristiano y Messi se repartieron el galardón del Balón de Oro durante años y, en opinión de la leyenda lusa, ese premio ha perdido relevancia porque ahora no hay un consenso.



"Mi opinión es que el Balón de Oro lo debe ganar quien haya ganado la Liga de Campeones. Pero en el equipo que ganó la Liga de Campeones hay tres o cuatro candidatos. Creo que los premios individuales han perdido relevancia. Ahora que no hay un consenso al 100x100", afirmó.

