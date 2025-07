¡Duelo inesperado en Wimbledon! Anisimova y Świątek buscan su primera corona

Suscríbete a nuestros canales

Ha llegado el día cumbre en Wimbledon: la final femenina. Para muchos, esta pareja de finalistas ha sido una auténtica sorpresa. Amanda Anisimova se enfrentará a Iga Świątek en un duelo que promete ser épico. Ambas jugadoras han recorrido un camino arduo hasta esta instancia y ahora competirán por el codiciado trofeo. Esta será la primera final de Wimbledon para ambas, garantizando una nueva campeona en la historia del torneo.

Amanda Anisimova ha sido la gran revelación del torneo. La estadounidense encontró la clave para superar a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, adoptando una táctica agresiva en la recepción. De hecho, la velocidad promedio de recepción de Anisimova es la más alta en este Wimbledon, no solo entre las mujeres, sino incluso entre los hombres. Esto descolocó a la bielorrusa, quien no encontró la manera de defender su saque. Anisimova mostró un carácter indomable, luchando hasta el final y mereciendo su victoria. Su agilidad y rapidez sobre sus pies serán claves ante el saque de Świątek, lo que la convierte en una rival formidable a no subestimar.

Iga Świątek ha conquistado de nuevo los corazones de millones, demostrando que la "reina de la arcilla" también puede brillar en el césped. La polaca ha superado todos sus récords personales en Wimbledon, llegando por primera vez a una final en hierba. Los problemas psicológicos que la habían acechado parecen haber desaparecido, y en la semifinal contra Belinda Bencic, Iga dominó sin problemas, cerrando el segundo set con un contundente 6-0. Curiosamente, no se ha enfrentado a ninguna jugadora del top 10 en su camino a la final, donde se medirá a la número 12 del mundo.

Predicción de la Redacción: Una Final Larga y Reñida

Esta final promete ser memorable. Świątek no tendrá un camino fácil ante Anisimova. La estadounidense, con su eficacia en la recepción y su agilidad en la pista, podría poner a prueba a la polaca como pocas lo han hecho en este torneo. Si bien los nervios pueden jugar un papel crucial, y Świątek ha demostrado manejarlos bien, Anisimova tiene el juego para complicarle las cosas.

Cuando se combinan las fortalezas de ambas jugadoras, se anticipa un partido muy reñido. Nuestra apuesta es que la final se extenderá a un total de juegos más de 21.5, jugada que se cotiza en -128.

