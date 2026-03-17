¡El manager más viral del Clásico! Conozca quién es la esposa del italo-venezolano Francisco Cervelli

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Luego del histórico Clásico Mundial que tuvo Italia, rival al que Venezuela venció para avanzar a la final del torneo, las redes sociales han volcado su atención en en manager italo-venezolano, Francisco Cervelli, y una de las dudas más recurrientes sobre quién es la actual esposa del expelotero de los Yankees de Nueva York.

Orfelina Campos de Cervelli, de nacionalidad dominicana, es una profesional que se desempeña en el ámbito de las leyes y los negocios internacionales. Ambos contrajeron matrimonio en febrero de este año.

Aunque ha mantenido un perfil alejado del foco mediático que rodea la carrera de su esposo, su descripción en plataformas digitales como Instagram ofrece detalles sobre su preparación académica y profesional.

Perfil profesional de Campos

Campos se presenta con la etiqueta: “International Affairs: Global Trade & Law”, lo que indica una formación o interés especializado en asuntos internacionales, comercio global y derecho. Pese a contar con miles de seguidores en sus redes sociales, mantiene sus cuentas bajo modalidad privada, reforzando su postura de mantener su vida personal fuera de la exposición pública.

La unión entre Orfelina Campos y el exreceptor de las Grandes Ligas se formalizó en una ceremonia privada realizada en Casa de Campo, República Dominicana. El evento tuvo lugar un mes antes del inicio del Clásico Mundial de Béisbol y contó con la presencia de personalidades reconocidas, como la presentadora de televisión Lili Estefan.

Hasta el momento, no existe información pública confirmada sobre su edad exacta ni sobre si la pareja tiene hijos, ya que ambos han optado por un estilo de vida reservado.

Cervelli: el manager más viral del Clásico

Mientras Orfelina Campos gestiona su vida profesional en el área legal y comercial, Francisco Cervelli ha logrado "revolucionar el estilo de juego italiano" en el ámbito deportivo. El estratega valenciano de 40 años llevó a la selección de Italia hasta las semifinales del torneo mundial, donde recientemente cayó ante Venezuela con pizarra de 4-2.

Este desempeño ha posicionado a Cervelli como un referente del béisbol europeo, con un estilo particular de gestionar al grupo, con café expresso en el dugout y la llegada de los jugadores y cuerpo técnico con traje, par de cualidades de la identidad italiana.

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